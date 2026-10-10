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Napoli je upisao treću pobedu od početka sezone i deveti je na tabeli sa deset bodova, koliko ima i Frozinone na poziciji osam.

Domaći tim je u 27. minutu imao dobru priliku da povede ali Rasmus Hejlund nije iskoristio penal. Ipak, dva minuta kasnije siguran sa bele tačke bio je Kevin de Brujne.

Na 2:0 povio je Noa Lang u 32. minutu, a konačan rezultat postavio je De Brujne u četvrtom minutu nadoknade vremena u drugom poluvremenu.

Fudbaleri Napolija će u narednom kolu Serije A gostovati Veneciji, dok će Frozinone dočekati Sasuolo.

(Beta)