Fudbaleri Napolija pobedili su na svom terenu Frozinone sa 3:0, u utakmici šestog kola italijanske Serije A.
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NAPOLI SE PROBUDIO: De Brujne sa dva gola srušio Frozinone i doneo veliko slavlje
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Napoli je upisao treću pobedu od početka sezone i deveti je na tabeli sa deset bodova, koliko ima i Frozinone na poziciji osam.
Domaći tim je u 27. minutu imao dobru priliku da povede ali Rasmus Hejlund nije iskoristio penal. Ipak, dva minuta kasnije siguran sa bele tačke bio je Kevin de Brujne.
Na 2:0 povio je Noa Lang u 32. minutu, a konačan rezultat postavio je De Brujne u četvrtom minutu nadoknade vremena u drugom poluvremenu.
Fudbaleri Napolija će u narednom kolu Serije A gostovati Veneciji, dok će Frozinone dočekati Sasuolo.
(Beta)
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