Fudbaleri Real Madrida pobedili su na svom terenu Viljareal sa 1:0, u utakmici osmog kola španske Primere.
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Strelac jedinog gola na utakmici bio je Jan Diomande u 62. minutu.
Real je od 73. minuta imao igrača manje na terenu, pošto je Vinisijus Žunior dobio crveni karton.
Bila je ovo šesta pobeda Reala od početka sezone i sada je treći na tabeli sa 18 bodova, odnosno ima bod manje od Atletiko Madrida, a šest manje od Barselone.
Na drugoj strani, Viljareal je trenutno 11. na tabeli sa osam osvojenih bodova.
Real će u narednom kolu Primere dočekati Sevilju, dok će Viljareal ugostiti Elče.
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