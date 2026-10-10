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Strelac jedinog gola na utakmici bio je Jan Diomande u 62. minutu.

Real je od 73. minuta imao igrača manje na terenu, pošto je Vinisijus Žunior dobio crveni karton.

Bila je ovo šesta pobeda Reala od početka sezone i sada je treći na tabeli sa 18 bodova, odnosno ima bod manje od Atletiko Madrida, a šest manje od Barselone.

Na drugoj strani, Viljareal je trenutno 11. na tabeli sa osam osvojenih bodova.

Real će u narednom kolu Primere dočekati Sevilju, dok će Viljareal ugostiti Elče.

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