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Dušan Tadić ponovo je zapalio Amsterdam! Nekadašnji kapiten Ajaksa vratio se na stadion na kojem je godinama oduševljavao navijače, ali ovog puta u dresu NEC Najmehena.

Ipak, uprkos tome što je sada bio na suprotnoj strani, pristalice nekadašnjeg kluba pokazale su da nisu zaboravile sve što je uradio za njih!

Na tribinama "Johan Krojf arene" osvanuo je ogroman transparent sa Tadićevim likom u dresu Ajaksa i porukom na engleskom jeziku: "Once our captain, always one of us", što u prevodu znači: "Jednom naš kapiten, zauvek jedan od nas".

Srpski fudbaler je sa osmehom reagovao na ovaj gest, dok je njegovo ime, prilikom predstavljanja igrača, dočekano glasnim ovacijama i aplauzom sa tribina.

Pet godina za pamćenje

Tadić je dres Ajaksa nosio od 2018. do 2023. godine i za to vreme postao jedan od najvažnijih igrača ekipe. Za holandski klub odigrao je 241 utakmicu, postigao 105 golova i upisao 112 asistencija.

Sa Ajaksom je osvojio tri titule prvaka Holandije, dva nacionalna kupa i Superkup, a u sezoni 2018/19. bio je jedan od ključnih igrača ekipe koja je stigla do polufinala Lige šampiona.

Nije zato čudno što su mu navijači pripremili ovakav doček. Tadić je u Amsterdamu ostavio dubok trag, a transparent je bio jasna poruka da ga mnogi i dalje smatraju jednim od svojih.

1/7 Vidi galeriju Dušan Tadić u dresu NEC-a Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Njegove reči izazvale buru u Holandiji

Posebnu pažnju javnosti izazvao je i Tadićev intervju uoči utakmice, u kojem je otvoreno govorio o tome koliko mu Ajaks znači. Prema pisanju holandskog portala AT5, srpski fudbaler rekao je da je Ajaks i dalje njegov standard i da njegov karakter pripada klubu iz Amsterdama.

Tadićeve izjave izazvale su podeljene reakcije u Holandiji! Dok su pojedini navijači NEC-a očekivali da će više isticati svoj sadašnji klub, pristalice Ajaksa dočekale su njegove reči i povratak u Amsterdam s oduševljenjem. Emotivnim transparentom jasno su stavili do znanja da nisu zaboravili svog nekadašnjeg kapitena i sve što je učinio za klub iz Amsterdama!

Remi koji je pao u drugi plan

Na terenu nije bilo pobednika. Ajaks i NEC odigrali su 1:1, a domaćin je poveo u sedmom minutu preko Tolu Arokodarea. Tjaronn Čeri izjednačio je sa penala desetak minuta kasnije, pa je rezultat ostao nepromenjen do kraja susreta.

Ipak, rezultat nije bio glavna priča večeri. U centru pažnje našao se povratak srpskog fudbalera i spektakularan gest navijača koji su mu jasno stavili do znanja da ga nisu zaboravili.

Tadić je možda promenio dres, ali za mnoge navijače Ajaksa i dalje je - njihov kapiten.