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Neverovatne scene na terenu!

Vinisijus Žunior šokirao fudbalsku javnost potezom koji je zasenio sve ostalo na utakmici!

Zvezda Real Madrida našla se u centru pažnje nakon što je povukla rivala za kosu, a ono što su zabeležile kamere pokrenulo je pravu buru. Brazilac je pomislio da je postigao gol, ali je VAR promenio sve – pogodak je poništen, a usledio je i direktan crveni karton.

1/6 Vidi galeriju Vinisijus Žunior na meču protiv Viljareala Foto: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia, Dennis Agyeman/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia, SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Snimak incidenta munjevito se proširio i postao glavna tema među ljubiteljima fudbala. Potez koji nije promakao kamerama skupo je koštao Brazilca i bacio senku na njegov nastup, dok se utakmica protiv Viljareala pretvorila u veče koje će se pamtiti po skandaloznom ispadu slavnog fudbalera.

Drama se dogodila u 71. minutu, kada je Real već vodio 1:0. Vinisijus je postigao gol za 2:0 i krenuo da slavi, ali je VAR ubrzo promenio sve! Na snimku je otkriveno da je Brazilac tokom akcije povukao Nejtana Salibu za kosu, zbog čega je sudija poništio pogodak, minut kasnije sudija mu je pokazao direktan crveni karton. Real je tako ostao sa desetoricom, ali je uspeo da sačuva prednost i slavi pobedu rezultatom 1:0.

Pogledajte ispad koji je zaprepastio fudbalski svet: