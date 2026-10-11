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Incident Vinisijusa Žuniora obeležio je dramatičnu završnicu utakmice između Real Madrida i Viljareala, ali se tu nije završila priča o dešavanjima na "Santijago Bernabeu".

Nakon što je Brazilac povukao protivničkog fudbalera za kosu, ostao bez gola posle VAR provere i dobio direktan crveni karton, usledio je novi potez koji je privukao pažnju španskih medija - Žoze Murinjo nije se pojavio na konferenciji za medije!

1/4 Vidi galeriju Žoze Murinjo Foto: Arena Akcji / Sipa USA / Profimedia, HMB Media / Sipa USA / Profimedia, UWE KRAFT / imago sportfotodienst / Profimedia

Real je slavio sa 1:0, ali je isključenje Vinisijusa potpuno promenilo atmosferu u završnici. Brazilac je mislio da je postigao gol za ubedljiviju prednost, međutim, sudija je nakon pregleda snimka poništio pogodak i pokazao mu crveni karton zbog povlačenja rivala za kosu. Umesto slavlja, usledili su šok i burne reakcije.

A onda je pažnja usmerena i na Murinja. Prema pisanju španske "Marke", trener Reala odlučio je da preskoči konferenciju za medije, a novinari su ga navodno čekali čak 40 minuta. Razlog njegovog odsustva, kako navode tamošnji mediji, mogao bi da bude pokušaj da izbegne kaznu zbog komentara o suđenju.

Murinjo ne želi da propusti velike utakmice

Prema navodima španskih medija, Portugalac je poručio da ne želi da govori kako bi sačuvao mogućnost da vodi ekipu u narednim važnim susretima.

"Neću govoriti jer želim da budem na klupi protiv Sevilje i Barselone", navodno je poručio Murinjo.

Za sada nema zvanične potvrde da je upravo izbegavanje suspenzije bilo razlog njegovog odsustva. Ipak, činjenica da se nije pojavio pred novinarima, u trenutku kada se mnogo govori o spornoj VAR odluci i isključenju Vinisijusa, dodatno je podgrejala priču u španskim medijima.

Real je pobedom nad Viljarealom rezultatom 1:0 stigao do 18 bodova i trećeg mesta na tabeli, dok je Barselona ostala šest bodova ispred madridskog kluba. Madriđani su osvojili važne bodove, ali je završnica susreta otvorila niz pitanja - od Vinisijusovog poteza do Murinjove odluke da se ne obrati novinarima.