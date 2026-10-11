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Vinisijus Žunior našao se u centru velikog skandala nakon što je povukao rivala za kosu i zaradio direktan crveni karton. Sada mu preti suspenzija zbog koje bi mogao da propusti jedan od najvažnijih mečeva sezone - El klasiko protiv Barselone!

Španski mediji ne donose dobre vesti za zvezdu Real Madrida. Prema pisanju lista "AS", Brazilac bi mogao da bude kažnjen sa dve ili tri utakmice neigranja, a takav scenario ozbiljno bi ugrozio njegov nastup protiv najvećeg rivala.

El klasiko je zakazan za 25. oktobar, a ukoliko disciplinski organi izreknu suspenziju koja obuhvata taj termin, Real bi mogao da ostane bez jednog od svojih najvažnijih fudbalera upravo u trenutku kada se sezona zahuktava.

Čupanje za kosu moglo bi skupo da ga košta

Sve se dogodilo tokom utakmice koju je Real Madrid dobio protiv Viljareala rezultatom 1:0. Vinisijus je ušao sa klupe, a onda se našao u centru incidenta koji je zasenio dešavanja na terenu.

Posle intervencije VAR-a, sudija je pregledao snimak i pokazao Brazilcu direktan crveni karton zbog povlačenja za kosu fudbalera Viljareala Nejtana Salibe.

1/6 Vidi galeriju Vinisijus Žunior na meču protiv Viljareala Foto: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia, Dennis Agyeman/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia, SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Prema pisanju španskih medija, ovakav potez mogao bi da bude okarakterisan kao nasilno ponašanje, što bi donelo suspenziju od najmanje dve utakmice. Pojedini izveštaji pominju i mogućnost kazne od tri meča, ali konačna odluka još nije doneta.

Dodatni problem za Brazilca predstavljaju protesti nakon isključenja. U sudijskom izveštaju navedeno je da je Vinisijus nastavio glasno i agresivno da negoduje, zbog čega su morali da ga smiruju saigrači. Ipak, zasad nema potvrde da će zbog toga dobiti dodatnu kaznu.

Murinjo se nije pojavio, Vinisijus uputio izvinjenje

Drama se nije završila poslednjim sudijskim zviždukom. Žoze Murinjo nije se pojavio na konferenciji za medije posle utakmice sa Viljarealom, u večeri obeleženoj kontroverznim odlukama i isključenjem brazilske zvezde.

Vinisijus se, s druge strane, oglasio na društvenim mrežama i uputio izvinjenje saigračima i navijačima. Ipak, ostaje da se vidi da li će to uticati na atmosferu oko ekipe i da li će Brazilac izbeći dužu suspenziju.

El klasiko bez Vinisijusa?

Upravo je to scenario kojeg se navijači Reala najviše pribojavaju. Ako disciplinska komisija potvrdi suspenziju od dve ili tri utakmice, Vinisijus bi mogao da propusti duel sa Barselonom, zakazan za 25. oktobar.

Takav rasplet predstavljao bi ozbiljan udarac za madridski klub, s obzirom na značaj Brazilca u napadu i težinu najvećeg španskog derbija.

Odluka disciplinskih organa tek se očekuje, pa za sada nije izvesno da će Vinisijus zaista propustiti El klasiko. Jedno je sigurno - nepromišljen potez mogao bi skupo da ga košta, a Real sa strepnjom čeka rasplet slučaja koji je uzdrmao Madrid.