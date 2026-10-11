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Samo nekoliko dana nakon emotivnog oproštaja od reprezentacije Argentine, Lionel Mesi ponovo je zablistao na terenu, postigao dva gola i predvodio Inter Majami do ubedljive pobede od 4:0 protiv DC Junajteda!

Mesi je još jednom pokazao da za njega godine predstavljaju samo broj. U trijumfu Inter Majamija postigao je dva gola, isto koliko i njegov saigrač Luis Suarez, pa je ekipa sa Floride slavila ubedljivim rezultatom 4:0.

Argentinac je tako stigao do 23 pogotka u aktuelnoj sezoni MLS-a i nastavio pohod ka drugoj uzastopnoj Zlatnoj kopački američkog prvenstva. Uz to ima i 13 asistencija, što dovoljno govori o njegovom uticaju na igru ekipe.

Mesi ponovo ispisuje istoriju!

Ono što ovaj podvig čini još impresivnijim jeste trenutak u kojem je stigao. Mesi se nedavno emotivno oprostio od dresa Argentine, a u poslednjem nastupu za nacionalni tim, protiv Benina, postigao je gol i zabeležio dve asistencije u pobedi od 3:0.

Posle takvog oproštaja, mnogi su sa posebnom pažnjom pratili njegov povratak klupskim obavezama. Odgovor je stigao na najbolji mogući način – sa dva gola i još jednom partijom koja potvrđuje da i dalje može da pravi razliku na najvišem nivou.

Prema statistici objavljenoj nakon meča sa DC Junajtedom, Mesi je stigao do 934 gola u seniorskoj karijeri. U dresu Barselone postigao je 672, za Argentinu 126, za Inter Majami 104, dok je za Pari Sen Žermen dao 32 pogotka.

Ronaldo na 980, Mesi ne odustaje od trke!

A gde je u celoj priči Kristijano Ronaldo? Portugalac je i dalje ispred svog velikog rivala po ukupnom broju golova, na njegovom kontu nalazi se čak 980 pogodaka u seniorskoj karijeri.

Ronaldu, dakle, nedostaje još samo 20 golova do magične granice od 1.000! Mesi je posle najnovnjeg učinka na 934, što znači da mu, prema istom obračunu, nedostaje još 66 pogodaka do istorijskog jubileja.

Razlika između dvojice velikana trenutno iznosi 46 golova. Ronaldo je bliži velikoj granici, ali Mesi je novom partijom pokazao da i dalje neumorno dodaje pogotke na svoj impresivni konto.

1/6 Vidi galeriju Lionel Mesi u dresu Inter Majamija Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia

Inter Majami se probudio u pravom trenutku

Pobeda protiv DC Junajteda važna je i za Inter Majami, koji je pre ovog susreta bio u seriji od pet utakmica bez trijumfa. Suarez i Mesi postigli su po dva gola, a ekipa je stigla do ubedljivog slavlja i pomerila se na drugo mesto Istočne konferencije MLS-a.

Za Mesija je, međutim, najvažnije to što nastavlja da igra na izuzetno visokom nivou. Dva gola, 23 pogotka u prvenstvu i nastavak trke za Zlatnu kopačku - Argentinac je ponovo u centru pažnje.