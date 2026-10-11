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Fudbaleri Sijetl Saundersa pobedili su u Foksborou ekipu Nju Ingland Revolušna rezultatom 3:0 u utakmici MLS lige.

Golove za tim iz Sijetla postigli su Hasani Dotson u 15, srpski fudbaler Dejan Joveljić u 74. i Pol Ariola u 81. minutu. Jovetić je bio starter u redovima Saundersa, a zamenjen je u 80. minutu.

Dejan Joveljić u dresu Sijetl Saundersa Foto: Nate Koppelman / Alamy / Profimedia, Leslie Plaza Johnson/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Fudbaleri Sijetl Saundersa se nalaze na sedmom mestu na tabeli Zapadne konferencije MLS lige sa 41 bodom, dok je Nju Ingland četvrti na Istoku sa 46.

Fudbaleri Intera iz Majamija savladali su na svom terenu Di Si Junajted sa 4:0. Po dva gola za Inter postigli su Lionel Mesi i Luis Suarez. Mesi se upisao u strelce u 47. i 60. minutu, a Suarez u 3. i 39.

Inter je drugi na tabeli Istočne konferencije MLS lige sa 49 bodova, dok je Di Si Junajted 12. sa 30.

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