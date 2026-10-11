Slušaj vest

Na današnji dan rođen je čuveni Bobi Čarlton. Pre tri godine svet fudbala tugovao je zbog odlaska sa životne scene legendarnog fudbalera. Prisećamo se na današnji dan njegove životne priče...

Englezi ga pamte po jedinoj tituli svetskog prvaka, osvojenoj 1966. godine, pamte ga kao i trećeg najboljeg strelca reprezentacije, posle Vejna Runija i Harija Kejna... Legendarni fudbaler je osvojio i Zlatnu loptu te 1966. godine.

1/4 Vidi galeriju Bobi Čarlton Foto: BEN STANSALL / Newscom / Profimedia, Shaun Brooks / Actionplus / Profimedia, Klaus-Dieter Heirler / DPA / Profimedia, Steven Allen / PA Images / Profimedia

Obeležio je jedno poglavlje Mančester junajteda. Bio je kapiten Junajteda sa kojim je osvojio Kup evropskih šampiona, a u finalu je postigao dva gola. Drugi je u istoriji kluba po broju nastupa.

U januaru 2011. godine, prema glasanju, proglašen je za četvrtog najvećeg igrača Mančester junajteda, iza Rajana Gigsa, Erika Kantone i Džordža Besta. U vreme kada se povukao iz reprezentacije 1970. godine bio je igrač sa najviše nastupa za Englesku (106). Titulu Sera, za izuzetne zasluge, dobio je 1994. godine. Bio je član Laureus sporske akademije.

Mnogi ne znaj uda je Bobi Čarlton jedan od preživelih u "Minhenskoj tragediji".

U pitanju je avionska nesreća koja se dogodila 6. februara 1958. godine, kada su se fudbaleri Mančester junajteda vraćali iz Beograda posle meča sa Crvenom zvezdom. Među poginulima su bila osmorica fudbalera ovog kluba.

Avion sa ekipom Junajteda sleteo je u Minhen kako bi dopunio gorivo, a do nesreće je došlo u trećem pokušaju poletanja zbog klizave piste. Poginula su osmorica igrača: Rodžer Birn, Edi Kolman, Mark Džons, Dejvid Peg, Tomi Tejlor, Džef Bent, Lajam Vilan i Dankan Edvards.

Nastradala su i dvojica trenera, Tom Kari i Bert Veli, kao i sekretar kluba Valter Krikmer. Nekoliko dana kasnije preminuo je i prvi pomoćnik kapetana aviona.