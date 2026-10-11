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Legendarni as crno-belih Dževad Prekazi bez zadrške je govorio o stanju u Humskoj, urušenoj omladinskoj školi i problemima koji godinama potresaju klub. Nekadašnji ljubimac navijača smatra da novo rukovodstvo čeka ogroman posao, a posebnu poruku imao je i za selektora Srbije Veljka Paunovića.

"Partizan propada godinama!"

Stanje u Partizanu već dugo izaziva zabrinutost među navijačima, a Dževad Prekazi smatra da problemi nisu nastali preko noći. Prema njegovim rečima, klub je godinama išao silaznom putanjom, dok je pred novim rukovodstvom težak zadatak da pokrene oporavak i vrati crno-bele na pravi put.

Prekazi ne krije koliko je nezadovoljan onim što se dešavalo u Humskoj, ali upozorava i da se nagomilani problemi ne mogu rešiti jednim potezom.

"Partizan… Situacija je izuzetno, izuzetno loša. I nije to problem od juče ili danas, to propadanje traje godinama, a kulminaciju je doživelo zahvaljujući nekim ljudima koji su bukvalno radili na tome da unište klub. Došli su novi ljudi i pred njima je ogroman, nezahvalan posao, ali ne treba očekivati brza rešenja preko noći. Za oporavak je potrebno ozbiljno vreme", poručio je za "Meridiansport" Dževad Prekazi.

1/5 Vidi galeriju Dževad Prekazi Foto: Saša Pavlić, Kurir, @starsport

"Od akademije nije ostalo ni slovo A!"

Posebno bolan deo priče za nekadašnjeg fudbalera jeste omladinska škola, koja je decenijama predstavljala jedan od najvažnijih temelja Partizanovog identiteta. Upravo je iz nje potekao veliki broj igrača koji su kasnije ostavili trag u domaćem i evropskom fudbalu.

Prekazi smatra da je taj sistem ozbiljno narušen i da je priča o nekadašnjoj akademiji ostala samo na rečima.

"Za mene je najporaznije ono što se desilo sa omladinskom školom. Stalno su se hvalili nekakvom akademijom, a tu nije ostalo ni slovo "A" od prave akademije - potpuno su je razorili. To su bile samo lažne priče i fasada. Partizan jeste u prošlosti iznedrio ogroman broj vrhunskih asova, ali ovo u poslednje vreme nije ni senka onoga što je moralo da bude".

On upozorava da se dugoročna budućnost kluba ne može graditi isključivo na rezultatima prvog tima, već da je neophodno ponovo uspostaviti kvalitetan rad sa mladim fudbalerima.

"Ne vredi gledati samo prvi tim, jer kuća bez čvrstog temelja brzo se ruši, a Partizan se zamalo potpuno srušio. Školu su skrajnuli, radili su ljudi koji veze sa fudbalom nemaju. Ja sam bio tamo tri godine i uverio se u sve svojim očima - bilo je gore nego što se pričalo. Najlakše je srušiti nešto, a graditi ispočetka je vraški teško".

Prekazi poslao poruku Paunoviću: "Niko ne sme da mu se meša u posao!"

Prekazi se osvrnuo i na širu sliku srpskog fudbala, uz ocenu da su problemi dugo prisutni, ali da je nastup reprezentacije protiv Holandije pokazao da postoje razlozi za optimizam.

"Ako ćemo iskreno, situacija u našem fudbalu je godinama bila izuzetno teška, verovatno i gora nego što je u Hajduku kada pogledate ko je sve vodio Savez i sedeo na klupi. Međutim, igra koju sam video u poslednjem meču protiv Holandije budi nadu i pokazuje da ima pomaka. Biti selektor fudbalske reprezentacije Srbije je ogromna stvar, ti predstavljaš celu državu".

Posebno je naglasio da Veljko Paunović mora da dobije poverenje i slobodu da samostalno vodi reprezentaciju, bez pritisaka i mešanja u stručne odluke. Prekazi veruje u potencijal mladih igrača, ali i u selektorove sposobnosti da napravi ozbiljan rezultat.

"Imamo sreću da posedujemo izuzetno talentovanu mladu generaciju, a ja sam duboko ubeđen da Veljko Paunović može da napravi vrhunske rezultate pod jednim ključnim uslovom. Moraju da mu se daju apsolutno odrešene ruke u radu i niko ne sme da mu se meša u posao. Takođe, mediji, štampa i televizija moraju da stanu uz njega i pruže podršku, ako svi zaista žele dobro reprezentaciji. Najlakše je sedeti sa strane, kritikovati i uvaljivati vruć krompir. Veljka znam još od malih nogu, poznavao sam i njegovog oca i odlično znam kakav je to čovek i profesionalac. On nema mrlju u karijeri ni u životu, reč je o predivnom čoveku i stručnjaku velikog kapaciteta. Blago zemlji koja ima takvu ličnost da je postavi za selektora", poručio je Prekazi.