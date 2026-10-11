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Dušan Tadić nije mogao da sakrije emocije prilikom povratka u Amsterdam, ali veče na stadionu Ajaksa nije prošlo bez varnica! Nekadašnji kapiten velikana iz Holandije sada nosi dres NEC-a, sa kojim je odigrao 1:1 protiv bivšeg kluba, a posle utakmice odlučio je da odgovori i na kritike koje su usledile zbog njegovih izjava.

Srpski as nije krio da mu je povratak teško pao, posebno nakon što su mu navijači Ajaksa posvetili veliki transparent. Ipak, emocije nisu bile jedina tema večeri. Tadić je odlučio da progovori i o medijskim napisima koji su, prema njegovom mišljenju, pogrešno predstavili njegove reči o razlici između Ajaksa i NEC-a.

Emocije ga preplavile: "Ajaks je moja ljubav!"

Povratak na poznati teren za Tadića nije bio obična utakmica. U Amsterdamu je proveo značajan deo karijere, nosio kapitensku traku i postao jedan od igrača koje navijači posebno pamte. Zato nije iznenađenje što su ga dočekale snažne emocije.

"Da, bio je to veoma čudan dan. Čudna utakmica. Mnogo emocija", započeo je Tadić.

Nekadašnji kapiten Ajaksa naglasio je da njegova osećanja prema klubu nisu nestala, ali i da sada ima obavezu prema NEC-u, čije boje brani.

"Ajaks je moja ljubav i uvek će biti u mom srcu. Ali, s druge strane, trenutno igram za NEC i kao profesionalac moram da dam sve od sebe za taj klub. Zbog toga je ovo bila i svojevrsna emotivna borba".

Posebno ga je pogodio transparent koji su mu posvetili navijači. Prizor sa tribina vratio ga je u vreme velikih utakmica, uspeha i trenutaka koje, kako je jasno stavio do znanja, nije zaboravio.

"Na ovom stadionu imam toliko uspomena da se u takvim trenucima probude brojne emocije. Da, to je lepo, ali istovremeno i emotivno. Vidiš toliko poznatih lica, toliko navijača… Sve ti se to vrti po glavi", rekao je vidno ganut.

Dušan Tadić Foto: Pro Shots Photo Agency / Sipa USA / Profimedia

"Šta treba, da ćutim i odmahnem glavom?!"

Ipak, nakon emotivnog susreta sa bivšim klubom, Tadić se suočio i sa pitanjima o izjavama koje su izazvale polemiku. Njegovo poređenje Ajaksa i NEC-a izazvalo je reakcije, a srpski fudbaler smatra da su njegove reči predstavljene na način koji nije odražavao njegovu nameru.

Tadić je posebno kritikovao praksu traženja negativnih uglova u izjavama sportista i poručio da nikada ne bi namerno pokazao nepoštovanje prema svom sadašnjem klubu.

"Tokom cele karijere davao sam intervjue, ali često se dešava da mediji nešto traže. Mnogi mediji tragaju za nečim negativnim, za nečim što mogu da izvrnu. Sa svojim iskustvom nikada ne bih pokazao nepoštovanje prema NEC-u. Nikada u životu. Ali ako mi postavite deset pitanja o razlici između Ajaksa i NEC-a, šta treba da uradim? Da ćutim i odmahnem glavom", zapitao se Tadić.

Srbin smatra da ovakve situacije narušavaju odnos između fudbalera i medija i da bi igrači zbog njih mogli sve ređe da pristaju na otvorene razgovore.

1/7 Vidi galeriju Dušan Tadić u dresu NEC-a Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

"Znam šta sam rekao!" Nije se povukao ni korak

Tadić je nastavio da brani svoj stav, ističući da dobro zna šta je izgovorio i da mu smeta način na koji je intervju predstavljen javnosti.

"Možda sam star, ali tačno znam šta sam rekao. Veoma je žalosno što se to često dešava u medijima. Zašto je to potrebno? Zbog takvih stvari igrači će sve manje želeti da govore. Ali Ajaks spada među deset najboljih klubova u Evropi kada je reč o istoriji i igračima. To ne može da se poredi sa NEC-om. Mi smo dobar klub iz gornjeg dela sredine tabele i sada napredujemo".

Iako je jasno istakao razliku između dva kluba, Tadić nije želeo da njegove reči budu shvaćene kao omalovažavanje NEC-a. Naprotiv, pohvalio je napredak svoje sadašnje ekipe i ambicije koje klub ima.

Pohvalio NEC, ali o Ajaksu nema dilemu

Srpski ofanzivac istakao je da je NEC napravio značajan iskorak i da ima kvalitetne ljude koji mogu da nastave da razvijaju klub. Ipak, kada je reč o igračkom kadru, nije imao dilemu u odgovoru.

"Prošla sezona bila je sjajna za klub, a sada želimo da budemo uspešni i u Evropi. Imamo dobrog trenera i dobru strukturu, klub napreduje. Ali, ako me pitate koji klub ima bolje igrače, naravno da ću reći Ajaks. Ipak, radije dajem intervjue pred kamerama, jer tada ljudi mogu da vide šta govorim. Znam šta sam rekao i zato nije dobro kako je taj intervju predstavljen javnosti", poručio je Tadić.

Tako se veče koje je trebalo da bude pre svega emotivan povratak na mesto velikih uspeha pretvorilo i u javnu polemiku. Tadić je jasno stavio do znanja da Ajaks zauzima posebno mesto u njegovom srcu, ali i da očekuje da njegove izjave budu prenete u pravom kontekstu.