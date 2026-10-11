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Vinisijus Žunior ponovo je u centru fudbalskog skandala!

Zvezda Real Madrida našla se u žiži javnosti nakon što je povukla protivnika za kosu, zbog čega joj je poništen gol i pokazan direktan crveni karton, a onda je na društvenim mrežama nastavila da izražava nezadovoljstvo sudijskim kriterijumom.

Real Madrid je savladao Viljareal sa 1:0, ali je utakmicu obeležio upravo Brazilac. Zatresao je mrežu i pomislio da je duplirao prednost svog tima, ali je usledila VAR provera koja je potpuno promenila situaciju.

Sudija je utvrdio da je Vinisijus tokom akcije povukao za kosu Nejtana Salibu. Gol je poništen, a fudbaler Reala dobio je direktan crveni karton. Brazilac je burno reagovao, pa su saigrači morali da ga smiruju i udalje od sudije.

"Kakva sramota!" Vinisijus se oglasio posle haosa

Nakon utakmice, Brazilac se oglasio na Instagramu. Najpre je uputio izvinjenje saigračima i navijačima zbog isključenja.

"Radost se nastavlja... Izvinjavam se svom timu i navijačima", poručio je Vinisijus.

Međutim, na tome se nije završilo. Podelio je i objavu u kojoj se kritikuje sudijski kriterijum, uz poruku koja je privukla veliku pažnju:

"I uvek žuti i crveni karton dobija Vinisijus, kakva sramota."

Tako je Brazilac, iako se izvinio zbog situacije koja je ostavila Real sa igračem manje, istovremeno nastavio da izražava nezadovoljstvo zbog načina na koji se, prema njegovom mišljenju, sudije odnose prema njemu.

1/6 Vidi galeriju Vinisijus Žunior na meču protiv Viljareala Foto: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia, Dennis Agyeman/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia, SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Preti mu propuštanje El klasika!

Vinisijus bi zbog direktnog crvenog kartona mogao da bude ozbiljno kažnjen. Prema pravilima španskog fudbala, povlačenje protivnika za kosu može da se tretira kao nasilno ponašanje, za koje je predviđena suspenzija od jedne do tri utakmice.

Zbog toga postoji mogućnost da Brazilac propusti i veliki duel sa Barselonom, zakazan za 25. oktobar. Konačna odluka zavisi od disciplinskih organa.

Dodatnu buru izazvalo je i ponašanje Žozea Murinja, koji se posle utakmice nije pojavio na konferenciji za medije. Real je osvojio tri boda, ali je pobedu zasenila drama oko Vinisijusovog isključenja.

Jedno je sigurno: Brazilac je ponovo izazvao veliku polemiku, a naredni dani pokazaće koliko će ga koštati potez na terenu i protesti nakon crvenog kartona.