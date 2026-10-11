Slušaj vest

Real Madrid je upisao važnu pobedu protiv Viljareala, ali je trijumf Kraljevskog kluba ostao u senci velikog skandala!

Poništen gol Vinisijusa Žuniora, direktan crveni karton za Brazilca i burne reakcije fudbalera Reala zapalili su fudbalsku javnost, a posebnu pažnju privukao je Džud Belingem svojim komentarom pred kamerama.

Real je do pobede stigao zahvaljujući golu koji je u 62. minutu postigao, prema dostavljenom tekstu, Jan Dijomande, čime je postavljen konačan rezultat od 1:0. Međutim, desetak minuta kasnije usledila je scena koja je potpuno promenila tok utakmice i izazvala buru na terenu.

Vinisijus povukao rivala za kosu, pa dobio crveni karton!

Vinisijus Žunior zatresao je mrežu i činilo se da je Real stigao do drugog gola. Ipak, sudija je nakon pregleda VAR snimka poništio pogodak i pokazao Brazilcu direktan crveni karton, jer je tokom akcije povukao protivničkog fudbalera za kosu.

Odluka je izazvala žestoke proteste igrača Reala. Vinisijus je potpuno izgubio živce i krenuo prema sudiji, ali ga je Antonio Ridiger zaustavio i sprečio da situacija dodatno eskalira.

Na terenu je nastao haos, a nezadovoljstvo zbog sudijske odluke bilo je očigledno. Ipak, crveni karton je ostao na snazi, pa je Real morao da nastavi utakmicu sa igračem manje.

Belingem pred kamerama izgovorio ono što misli!

U centru pažnje našao se i Džud Belingem. Engleski reprezentativac primetio je da ga kamera snima dok se njegova reakcija prikazivala na velikom ekranu, a potom je prokomentarisao situaciju rečima koje su brzo privukle pažnju.

"Vau, je** me. Je**na igra je nestala. Vau", rekao je Belingem.

Njegova reakcija dodatno je pokazala koliko su fudbaleri Reala bili nezadovoljni dešavanjima na terenu. Snimak Belingemovog komentara posebno je zanimljiv jer prikazuje neposrednu reakciju igrača usred drame koja je obeležila meč.

Murinjo preskočio konferenciju, Vinisijusu preti suspenzija?

Nezadovoljstvo u taboru Reala nije se završilo na terenu. Prema navodima iz dostavljenog teksta, Žoze Murinjo nije se pojavio na konferenciji za medije nakon utakmice, jer je strahovao da bi zbog komentarisanja suđenja mogao da bude suspendovan.

1/6 Vidi galeriju Vinisijus Žunior na meču protiv Viljareala Foto: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia, Dennis Agyeman/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia, SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

U međuvremenu se spekuliše i o kazni za Vinisijusa. Brazilcu bi mogla da bude izrečena suspenzija od dve utakmice, što bi otvorilo mogućnost da propusti veliki duel sa Barselonom, odnosno El Klasiko, koji se igra krajem meseca.

Ipak, konačna kazna zavisi od odluke nadležnih disciplinskih organa.

Real je osvojio tri boda, ali je utakmica ostala u senci kontroverznih scena, burnih reakcija i pitanja koja će se još dugo postavljati nakon poslednjeg sudijskog zvižduka.