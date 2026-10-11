Crvena zvezda apsolutno podržava trenera Rijeru - Katai suspendovan zbog nepoštovanja klupske hijerarhije.
Fudbal
ZVEZDA JE IZNAD SVAKOG POJEDINCA, BEZ OBZIRA NA ZASLUGE! Katai suspendovan, klub sa Marakane 100 odsto uz trenera Rijeru
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Crvena zvezda apsolutno je stala iza odluke trenera Alberta Rijere da iz takmičarske ekipe izostavi Aleksandra Kataija na dve utakmice.
Razlog su bila dešavanja na meču sa Radničkim iz Niša, kada Katai nije pokazao potrebno poštovanje prema treneru... Inače, na pomenutoj utakmici kapiten crveno-belih je igrao do 60. minuta kada je zamenjen.
Aleksandar Katai Foto: Dragan Tesic, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
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Crveno-beli na ovaj način šalju jasnu poruku: Klupska hijerarhija mora da se poštuje i da nijedan pojedinac, bez obzira na zasluge, ne može biti iznad kluba.
Kako saznajemo, Katai će po isteku kazne ponovo da bude deo takmičarskog tima. Prvi meč je bio protiv Radničkog u Kragujevcu, drugi je gostovanje Luganu. Posle toga - Katai će ponovo da bude u takmičarskoj ekipi.
Albert Rijera Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©
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