PARTIZAN - NOVI PAZAR: Velike promene u timu crno-belih! Povratak u tim posle godinu dana
Fudbaleri Partizana u 11. kolu Super lige Srbije dočekuju Novi Pazar.
Ilić promenio golmana, vratio se Jurčević
Partizan je sa 19 primljenih golova među najgorim odbranama u ligi. Crno-beli su pri tom odigrali samo devet utakmica, jednu ili dve manje u odnosu na ekipe koje su primile isti ili sličan broj golova.
Jasno je da odbrana imala dosta kikseva u predhodnim utakmicama, a trener Saša Ilić se odlučio da promeni čuvara mreže za ovaj meč. Umesto do sada standardnog Miloša Krunića, između stativa će Marko Milošević.
Ono što je važnije po crno-bele, jeste povratak Marija Jurčevića. Iskusni Slovenac se vraća na teren posle godinu dana pauze. Povredio se 4. oktobra prošle godine na meču protiv Vojvodine, a danas će zauzeti mesto uz levu aut liniju.
Bitna promena, na žalost crno-belih prinudna, je u sredini terena. Zeković startuje umesto Vukotića, koji ima povredu ali i suspenziju sa meča u Surdulici, kada je isključen.
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