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17:01

Počela je utakmica u Humskoj

16:15

Ilić promenio golmana, vratio se Jurčević

Partizan je sa 19 primljenih golova među najgorim odbranama u ligi. Crno-beli su pri tom odigrali samo devet utakmica, jednu ili dve manje u odnosu na ekipe koje su primile isti ili sličan broj golova.

Jasno je da odbrana imala dosta kikseva u predhodnim utakmicama, a trener Saša Ilić se odlučio da promeni čuvara mreže za ovaj meč. Umesto do sada standardnog Miloša Krunića, između stativa će Marko Milošević.

Ono što je važnije po crno-bele, jeste povratak Marija Jurčevića. Iskusni Slovenac se vraća na teren posle godinu dana pauze. Povredio se 4. oktobra prošle godine na meču protiv Vojvodine, a danas će zauzeti mesto uz levu aut liniju.

Bitna promena, na žalost crno-belih prinudna, je u sredini terena. Zeković startuje umesto Vukotića, koji ima povredu ali i suspenziju sa meča u Surdulici, kada je isključen.

16:14

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Standings provided by Sofascore

16:06

Sastavi

PARTIZAN - NOVI PAZAR

Stadion: Partizana

Sudije: 

PARTIZAN: Milošević – Samson, Simić, Lima, Jurčević – Zeković, Baba – Sek, Miladinović, Zubairu – Kojzek.

NOVI PAZAR: Matijašević – Miljković, Hadžimujović, Marinković, Stanković – Gadio, Davidović – Sadi, Togbe, Dauda – Ljajić.