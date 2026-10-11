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Fudbaleri Lugana u sjajnoj formi dočekuju duel sa Crvenom zvezdom u Ligi konferencije. Švajcarski tim savladao je Lucern rezultatom 4:0, upisao treću uzastopnu ubedljivu pobedu i dodatno podigao samopouzdanje pred susret sa crveno-belima, koji je na programu u četvrtak od 18.45.

Ekipa Matije Kročija Tortija igra gotovo savršeno od početka sezone. Posle deset kola Lugano ima čak 28 bodova, a jedino je Jang bojs uspeo da mu otkine bodove. Koliko je predstojeći rival srpskog šampiona nezgodan pokazuje i podatak da je poslednji poraz u domaćem prvenstvu doživeo još u maju, kada je bolji od njega bio Sent Galen.

1/10 Vidi galeriju 180. večiti derbi Crvena zvezda - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Kurir Sport

O impresivnom nizu govorio je i kapiten Lugana Renato Štefen, koji nije krio zadovoljstvo zbog rezultata ekipe.

- Ne želim ni ja da znam. Lepo je biti na ovom talasu uspeha, ali ove pobede nam niko ne poklanja – poručio je Štefen uz osmeh, govoreći o dugom periodu bez poraza.

Iako konačnih 4:0 sugeriše da je Lugano lako izašao na kraj sa Lucernom, utakmica je dugo bila neizvesna. Domaćin je otpor rivala slomio tek u završnici, a iskusni švajcarski reprezentativac kao jedan od ključnih detalja izdvojio je rani pogodak Danijela dos Santosa.

- Sada već svi znaju da je teško igrati protiv nas kada povedemo - istakao je kapiten.

Zvezdu, dakle, očekuje ozbiljan izazov, pošto Lugano trenutno deluje kao ekipa koja ima odgovor na gotovo svaki problem na terenu. Ipak, Štefen smatra da se tajna uspeha ne krije samo u kvalitetu pojedinaca već i u atmosferi unutar svlačionice.

- Nema ljubomore. Radujemo se jedni zbog drugih. Verujem da upravo zahvaljujući tome možemo da izađemo sa terena kao pobednici u svakom kolu. Ponovo smo to videli: nije važno ko postigne gol, svi se raduju zbog njega - naglasio je Štefen.

Kapiten Lugana svestan je da dosadašnji rezultati ne garantuju nastavak pobedničkog niza. Njegova ekipa moraće da zadrži isti pristup i u narednom periodu, kada je očekuju obaveze u prvenstvu, Kupu i Ligi konferencije.

- Svaki put moramo iznova da se dokazujemo i upravo to fudbal čini toliko zahtevnim. Ono što je bilo, bilo je. Ono što možemo da promenimo jeste budućnost i to pokušavamo da pokažemo na svakoj utakmici. Sve to je veoma impresivno i zato nas je trenutno toliko teško pobediti - objasnio je kapiten.

Upravo će zgusnut raspored predstavljati dodatni ispit za tim iz Tičina, a Štefen smatra da će komunikacija biti presudna kako bi Lugano nastavio da pruža dobre partije na sva tri fronta.

- Komunikacija će biti ključna tokom tog zahtevnog perioda, među igračima, ali i između stručnog štaba i fudbalera. Ako svako zna svoju ulogu u ekipi, onda može potpuno da joj se posveti - zaključio je Štefen.

Crvena zvezda će tako u četvrtak izaći na megdan rivalu koji iza sebe ima sjajan rezultatski niz, ogromno samopouzdanje i jasno definisane principe igre. Ostaje da se vidi može li srpski šampion da pronađe način da zaustavi zahuktali Lugano.

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