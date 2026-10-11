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Nojer je priznao je da je pod pritiskom protivničkih igrača doneo pogrešnu odluku.

1/5 Vidi galeriju Manuel Nojer Foto: Ulrik Pedersen/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia, Gareth Evans/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia, EPA/ANNA SZILAGYI

"Što se tiče prvog gola, napravio sam glupu grešku. Morao sam da prebacim loptu na levu nogu jer su me dva igrača pritiskala sa desne strane. Pokušao sam da pronađem rešenje, nisam uspeo… Trebalo je da donesem drugačiju odluku. Trebalo mi je vremena da se saberem i pređem preko toga", rekao je Nojer.

Bajern je ima vremena da odgovori, ali nije uspeo da preokrene rezultat. Nojer se osvrnuo i na poništene pogotke svoje ekipe.

"Naravno, nade je i dalje bilo, igrao se prvi minut. Mogli smo da preokrenemo utakmicu u našu korist. Nažalost, to se nije dogodilo. Imali smo i malo nesreće sa svim tim ofsajdima. Prilično je bizarno postići toliko golova i da svi budu poništeni".

Kompani je posle susreta izbegao da dodatno optereti svog golmana, naglasivši da Nojer ima dovoljno iskustva da prevaziđe ovakvu situaciju.

"Moram priznati da sam gledao na drugu stranu terena kada se sve to dogodilo. Naravno da nisam očekivao da možemo da primimo gol posle svega nekoliko sekundi. Znam kako je biti igrač, takve stvari se dešavaju… Da je u pitanju dvadesetogodišnji golman, znao bih šta treba, kao trener morao bih da radim sa njim na tome. Međutim, Manu je mojih godina i zna kako da se nosi s ovom situacijom".

Za trenera Bajerna najvažnije je da ekipa ostane zajedno i usmeri pažnju na naredne izazove.

"Kao tim uvek ćemo držati jedni do drugih. Utakmica je završena, ništa više ne možemo da promenimo. Sada je važno samo ono što dolazi", zaključio je Kompani.