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Fudbaleri Vojvodine savladali su Radnički u Nišu rezultatom 4:1 (2:0) u meču 11. kola Superlige Srbije i tako nastavili sa odličnim partijama nakon reprezentativne pauze.

Novosađani su pitanje pobednika praktično rešili već u prvom poluvremenu. Dejan Zukić je u 18. minutu realizovao penal, dok je Lazar Nikolić u 31. duplirao prednost gostiju.

Partizan - Vojvodina Foto: Kurir Sport, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

U nastavku je Milan Kolarević u 50. minutu povisio na 3:0, nakon asistencije Ifeta Đakovca, a konačan udarac domaćinu zadao je Stefan Stanisavljević u 70. minutu, posle lepe akcije i dodavanja Zukića.

Radnički je do počasnog pogotka stigao u samom finišu, kada je Crnomarković zatresao sopstvenu mrežu za konačnih 4:1.

Vojvodina je ovom pobedom učvrstila drugo mesto na tabeli i sada ima šest bodova manje od lidera Crvene zvezde. Sa druge strane, Nišlije ostaju pretposlednje sa svega osam osvojenih bodova.

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