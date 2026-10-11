ŠUMARI PORAŽENI U LONDONU: Kristal Palas pobedio Notingem Forest, remi Hala i Evertona
Fudbaleri Kristal Palasa pobedili su danas u Londonu Notingem Forest 3:1, u šestom kolu engleske Premijer lige.
Poveo je Notingem golom Dana Ndojea u trećem minutu, a Kristal Palas je izjednačio u 41. minutu pogotkom Daiči Kamade.
Potpuni preokret Kristal Palasu donelu su golovima Džeferson Lerma u četvrtom minutu nadoknade poluvremena i Žeremi Pino u 59. minutu.
Kristal Palas je na 12. mestu sa sedam bodova, a Notingem Forest je na 14. poziciji sa dva boda manje.
U narednom kolu, Kristal Palas će gostovati Brajtonu, dok će Notingem Forest dočekati Arsenal.
Fudbaleri Hala i Evertona su u Halu odigrali nerešeno 2:2.
Strelci za Hal bili su Džo Gelhardt u 48. i Mohamed Belumi u 74. minutu.
Golove za Everton postigli su Kirnan Djuzberi-Hol u 55. i Terno Bari u 68. minutu.
Hal je deveti sa devet bodova, a Everton je na petom mestu sa bodom više.
U sledećem kolu, Hal će u Londonu gostovati Fulamu, dok će Everton u Liverpulu dočekati Čelsi.