Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Fudbaleri Kristal Palasa pobedili su danas u Londonu Notingem Forest 3:1, u šestom kolu engleske Premijer lige.

1/9 Vidi galeriju Premijer liga 2026/2027 Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Poveo je Notingem golom Dana Ndojea u trećem minutu, a Kristal Palas je izjednačio u 41. minutu pogotkom Daiči Kamade.

Potpuni preokret Kristal Palasu donelu su golovima Džeferson Lerma u četvrtom minutu nadoknade poluvremena i Žeremi Pino u 59. minutu.

Kristal Palas je na 12. mestu sa sedam bodova, a Notingem Forest je na 14. poziciji sa dva boda manje.

U narednom kolu, Kristal Palas će gostovati Brajtonu, dok će Notingem Forest dočekati Arsenal.

Fudbaleri Hala i Evertona su u Halu odigrali nerešeno 2:2.

Strelci za Hal bili su Džo Gelhardt u 48. i Mohamed Belumi u 74. minutu.

Golove za Everton postigli su Kirnan Djuzberi-Hol u 55. i Terno Bari u 68. minutu.

Hal je deveti sa devet bodova, a Everton je na petom mestu sa bodom više.

U sledećem kolu, Hal će u Londonu gostovati Fulamu, dok će Everton u Liverpulu dočekati Čelsi.