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Fudbaleri Partizana i Novog Pazara sastali su se u 11. kolu Superlige Srbije u Humskoj, ali je umesto same utakmice u prvi plan dospeo izgled terena, koji je u očajnom stanju.

Travnjaku na stadionu crno-belih očigledno je potrebna ozbiljna sanacija, pošto pojedini delovi terena izgledaju veoma loše. Na prvi pogled deluje kao da je neku bolest zahvatila travu u Humskoj, što dodatno pojačava utisak zapuštenosti.

1/3 Vidi galeriju FK Partizan - FK Novi Pazar, Super liga Srbije 11.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ovakva slika ne ide na čast klubu veličine Partizana, koji bi, bez obzira na sve izazove, morao da vodi računa o osnovnim uslovima za odigravanje utakmica.

Stadion u Humskoj jedan je od simbola srpskog fudbala, pa je prizor ovakvog travnjaka posebno neprijatan za navijače crno-belih. Kvalitetna podloga važna je i za bezbednost fudbalera i za samu igru, zbog čega stanje terena ne bi smelo da bude sporedna tema.

Očajan teren u Humskoj Foto: Printscreen/TV Arena sport

Utakmica protiv Novog Pazara trebalo bi da bude u centru pažnje zbog dešavanja na terenu, ali prizori iz Humske otvaraju i pitanje održavanja jednog od najpoznatijih stadiona u Srbiji.

Bruka i sramota za klub takve tradicije - travnjak u Humskoj morao bi da bude mnogo bolji od onoga što se danas može videti.

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