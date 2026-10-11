RIMLJANI SLAVILI ZA DRUGO MESTO NA TABELI: Lacio pobedio Moncu, Bolonja na gostovanju bolja od Lečea u Seriji A
Fudbaleri Lacija pobedili su na svom terenu Moncu sa 3:1, u utakmici šestog kola italijanske Serije A.
Rimski klub je poveo golom Nuna Tavareša u trećem minutu, da bi rezultat u 23. minutu povećao Gustav Isaksen.
Monca je od 35. minuta igrala sa igračem manje, pošto je isključen Lorenco Lukezi.
Ipak, gosti su uspeli da smanje rezultat u 46. minutu preko Sabe Gogličidzea, dok je konačnih 3:1 postavio Andrea Pinamonti u 88. minutu.
Lacio se ovom pobedom popeo na drugo mesto Serije A sa 16 bodova, koliko ima i vodeći Inter, a Monca je 16. sa četiri boda.
U sledećem kolu Lacio gostuje Juventusu, dok Monca dočekuje Kaljari.
Bolonja je na gostovanju bila bolja od Lečea sa 2:1.
Goste je u vođstvo doveo Rikardo Orsolini u 17. minutu, a izjednačenje domaćem timu doneo je Amar Fatah u 64. minutu.
Pobednički gol za Bolonju postigao je bivši fudbaler Crvene zvezde Džej Enem u 75. minutu.
Srpski fudbaler Ivan Ilić igrao je za Leče do 36. minuta, kada je teren napustio zbog povrede.
Leče na 12. mestu Serije A ima šest bodova, dok je Bolonja na 13. poziciji sa pet bodova.
U narednom kolu Leče gostuje Udinezeu, a Bolonja dočekuje Inter.