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Fudbaleri Lacija pobedili su na svom terenu Moncu sa 3:1, u utakmici šestog kola italijanske Serije A.

1/9 Vidi galeriju Serija A 2026/2027 Foto: Massimo Paolone / Zuma Press / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia, NG Chun Yin / Alamy / Profimedia

Rimski klub je poveo golom Nuna Tavareša u trećem minutu, da bi rezultat u 23. minutu povećao Gustav Isaksen.

Monca je od 35. minuta igrala sa igračem manje, pošto je isključen Lorenco Lukezi.

Ipak, gosti su uspeli da smanje rezultat u 46. minutu preko Sabe Gogličidzea, dok je konačnih 3:1 postavio Andrea Pinamonti u 88. minutu.

Lacio se ovom pobedom popeo na drugo mesto Serije A sa 16 bodova, koliko ima i vodeći Inter, a Monca je 16. sa četiri boda.

U sledećem kolu Lacio gostuje Juventusu, dok Monca dočekuje Kaljari.

Bolonja je na gostovanju bila bolja od Lečea sa 2:1.

Goste je u vođstvo doveo Rikardo Orsolini u 17. minutu, a izjednačenje domaćem timu doneo je Amar Fatah u 64. minutu.

Pobednički gol za Bolonju postigao je bivši fudbaler Crvene zvezde Džej Enem u 75. minutu.

Srpski fudbaler Ivan Ilić igrao je za Leče do 36. minuta, kada je teren napustio zbog povrede.

Leče na 12. mestu Serije A ima šest bodova, dok je Bolonja na 13. poziciji sa pet bodova.

U narednom kolu Leče gostuje Udinezeu, a Bolonja dočekuje Inter.