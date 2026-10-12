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Robert Prosinečki, legendarni fudbaler Crvene zvezde, ipak neće postati selektor Bugarske, pošto je Fudbalski savez te zemlje odbio njegovu ponudu, prenose bugarski mediji.

Iako se prethodnih dana pisalo da je Hrvat jedan od glavnih kandidata za klupu komšijske reprezentacije i da je blizu dogovora, najnovije informacije govore da od saradnje neće biti ništa.

1/7 Vidi galeriju Robert Prosinečki Foto: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia, Starsport

Prema pisanju "Meč Telegrafa", Prosinečki se sam ponudio za mesto selektora i tim povodom boravio u Bugarskoj, ali nije dobio pozitivan odgovor tamošnjeg Saveza.

Prema pouzdanim informacijama Telegrafa, Prosinečki je zaista bio u Bugarskoj i ponudio se za selektora naše reprezentacije, ali ga je Fudbalski savez Bugarske odbio. Hrvat je barem sedeo za istim stolom sa Ratkom Dostanićem – naveli su bugarski mediji.

Tamošnji mediji su prethodno Prosinečkog označili kao glavnog kandidata za mesto selektora, ali se situacija promenila u veoma kratkom roku.

Tako je nekadašnji as Crvene zvezde ostao bez mogućnosti da preuzme reprezentaciju Bugarske, dok tamošnji Savez nastavlja potragu za novim selektorom.

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