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Fudbaleri Kelna pobedili su danas na svom terenu Borusiju Menhengladbah 2:1, u petom kolu nemačke Bundeslige.

Strelci za Keln bili su Isak Johaneson u 26. i Said El Mala u 67. minutu.

Bundesliga 2026/27 Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, HMB Media/Heike Feiner / imago sportfotodienst / Profimedia, Hendrik Gräfenkämper / imago sportfotodienst / Profimedia

Gol za Borusiju postigao je Džo Skali u 39. minutu.

Keln je na 10. mestu sa sedam bodova, a Borusija je na poslednjoj, 20. poziciji bez osvojenog boda.

U narednom kolu, Keln će u Frankfurtu gostovati Ajntrahtu, dok će Borusija dočekati Hofenhajm.

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