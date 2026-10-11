Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Nekadašnji fudbaler Savo Obradović preminuo je u 74. godini. Bio je istaknuti vezista sa prostora bivše Jugoslavije, a tokom bogate igračke karijere nastupao je za brojne klubove.

Fudbalski put započeo je u rodnom Vrdniku, dok je prve ozbiljnije korake u razvoju svog talenta napravio tokom školovanja u Novom Sadu. Prekretnicu u njegovoj karijeri predstavljao je dolazak u beogradsku Rakovicu 1971. godine.

Odlikovali su ga prefinjena tehnika, odlična igra levom nogom i izuzetne motoričke sposobnosti, zbog čega je brzo privukao pažnju fudbalske javnosti. Njegov kvalitet doneo mu je i poziv u amatersku reprezentaciju Jugoslavije.

Tokom karijere nosio je dres brojnih klubova, među kojima su niški Radnički, Osijek, Napredak, Jedinstvo iz Brčkog, Radnik iz Bijeljine i Mladost iz Petrinje.

Odlaskom Save Obradovića ostaje sećanje na fudbalera koji je svojim umećem i dugogodišnjim prisustvom na terenima širom bivše Jugoslavije ostavio trag u regionalnom fudbalu.

BONUS VIDEO: