Saša Ilić prokomentarisao pobedu Partizana nad Novim Pazarom, ističući povratak Jurčevića i dobru odbranu.
iskreno
NAKON DUGO ČEKANE POBEDE! Saša Ilić progovorio o svemu - loše čuva za igrače u svlačionici!
Slušaj vest
Fudbaleri Partizana pobedili su Novi Pazar rezultatom 1:0 u 11. kolu Superlige Srbije.
Nakon duela u Humskoj javnosti se obratio trener crno-belih Saša Ilić:
FK Partizan - FK Novi Pazar, Super liga Srbije 11.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
- Tri stvari su dobre! Pobeda nakon dužeg vremena, povratak Jurčevića i činjenica da nismo primili gol. Za svlačionicu ću ostaviti ono što nije bilo dobro - kratak je bio Ilić.
BONUS VIDEO:
Reaguj
1