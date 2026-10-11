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Fudbaleri Partizana pobedili su Novi Pazar rezultatom 1:0 u 11. kolu Superlige Srbije.

Nakon duela u Humskoj javnosti se obratio trener crno-belih Saša Ilić:

FK Partizan - FK Novi Pazar, Super liga Srbije 11.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Tri stvari su dobre! Pobeda nakon dužeg vremena, povratak Jurčevića i činjenica da nismo primili gol. Za svlačionicu ću ostaviti ono što nije bilo dobro - kratak je bio Ilić.

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Najbolja šansa za Partizan Izvor: MONDO