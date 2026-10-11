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Vlahović je bio strelac sa bele tačke u 31. minutu za vođstvo Bešiktaša od 2:1.

Dušan Vlahović Foto: BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia, Burak Basturk/MEI / Sipa Press / Profimedia, Tolga Uluturk / Zuma Press / Profimedia

Podsetimo, Vlahović je postigao pet golova u prve tri utakmice. Prvo je odmah došao do het-trika protiv AČoruma, dok je posle pogađao protiv Fenerbahčea i Ahmeda.

Dušan Vlahović se ona ovaj način vratio na pravi način posle kratke povrede koju je imao i zbog koje nije mogao da pomogne fudbalskoj reprezentaciji Srbije u četiri utakmice Lige nacija, u kojoj Orlovi nisu došli ni osvojenog boda u duelima protiv Nemačke, Grčke i Holandije dva puta.

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Najbolja šansa za Partizan Izvor: MONDO