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Fudbaleri Partizana pobedili su tek treći put ove sezone u Super ligi Srbije, prvi put posle mesec i po dana.

Partizan je u utakmici 11. kola savladao na svojoj travi Novi Pazar sa 1:0. Jedini gol je postigao Marinjo Dos Santos Že u 81. minutu.

1/9 Vidi galeriju FK Partizan - FK Novi Pazar, Super liga Srbije 11.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Gotovo nestvarno zvuči podatak da je ovo prva utakmica Partizana u domaćem prvenstvu na kojoj nije primio gol!

Odbrana crno-belih se nije proslavila u prethodnom periodu, pa je na devet utakmica primila čak 19 golova, odnosno u proseku više od dva po meču.

Treba, ipak, reći da je Partizan imao dosta sreće protiv Novog Pazara. Gosti su tri puta pogađali okvir gola, a imali još bar toliko stopostotnih šansi.

Trener Saša Ilić je za ovaj meč promenio golmana, te je Marko Milošević branio umesto Miloša Krunića.

Takođe, posle godinu dana pauze u tim se vratio Mario Jurčević i zauzeo poziciju na levom beku.