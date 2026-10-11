Slušaj vest

Fudbaleri Partizana pobedili su tek treći put ove sezone u Super ligi Srbije, prvi put posle mesec i po dana.

Partizan je u utakmici 11. kola savladao na svojoj travi Novi Pazar sa 1:0. Jedini gol je postigao Marinjo Dos Santos Že u 81. minutu.

FK Partizan - FK Novi Pazar, Super liga Srbije 11.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Gotovo nestvarno zvuči podatak da je ovo prva utakmica Partizana u domaćem prvenstvu na kojoj nije primio gol!

Odbrana crno-belih se nije proslavila u prethodnom periodu, pa je na devet utakmica primila čak 19 golova, odnosno u proseku više od dva po meču. 

Treba, ipak, reći da je Partizan imao dosta sreće protiv Novog Pazara. Gosti su tri puta pogađali okvir gola, a imali još bar toliko stopostotnih šansi.

Trener Saša Ilić je za ovaj meč promenio golmana, te je Marko Milošević branio umesto Miloša Krunića.

Takođe, posle godinu dana pauze u tim se vratio Mario Jurčević i zauzeo poziciju na levom beku.

Ne propustiteFudbalPARTIZAN POBEDIO! Vest koja dugo nije viđena: Crno-beli miljenici sreće protiv Novog Pazara
PARTIZAN-NOVI PAZAR_32.JPG
FudbalNAKON DUGO ČEKANE POBEDE! Saša Ilić progovorio o svemu - loše čuva za igrače u svlačionici!
PARTIZAN-NOVI PAZAR_04.JPG
FudbalBRUKA I SRAMOTA U HUMSKOJ! Teren Partizana u očajnom stanju, ovakva slika ne ide na čast velikom klubu! (FOTO)
PARTIZAN-NOVI PAZAR_09.JPG
FudbalKAKVE REČI LALATOVIĆA O ČELNICIMA PARTIZANA: Vrhunski posao, a tek kada srede finansije...
Nenad Lalatović

00:22
Grobari na meču Partizan - Novi Pazar Izvor: Kurir sport