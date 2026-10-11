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Navijači Mančester sitija spremili su neobičan prizor za današnje gostovanje Liverpulu na "Enfildu".

Na tribinama se pojavio veliki broj žutih banana na naduvavanje, ali iza ovog poteza krije se mnogo više od obične navijačke šale.

Pristalice Sitija organizovano su nabavljale banane na naduvavanje kako bi na stadionu velikog rivala oživele jednu od najprepoznatljivijih tradicija svog kluba.

Povod je nedavna presuda nezavisne komisije koja je Mančester siti proglasila krivim za višegodišnje kršenje finansijskih pravila Premijer lige. Klub je najavio žalbu, a njegovi navijači odlučili su da na svoj način pokažu zajedništvo i privrženost klubu.

Poruka je jednostavna – bez obzira na rezultate, trofeje, kazne ili ligu u kojoj se klub takmiči, oni će ostati uz Siti.

Priča o bananama počela je 1987. godine, u vreme kada Mančester siti nije bio evropski gigant, već klub koji se borio sa sportskim problemima i nastupao u drugom rangu engleskog fudbala.

Prema jednoj od najpoznatijih verzija priče, navijač Frenk Njuton doneo je ogromnu bananu na naduvavanje na utakmicu Sitija, navodno kako bi ispunio opkladu. U isto vreme za klub je igrao napadač Imre Varadi, čije je prezime poslužilo kao inspiracija za šaljivi nadimak „Imre Banana“.

Navijačima se ideja toliko dopala da su već na sledećoj utakmici počeli da donose desetine banana.

„Izašao sam na zagrevanje i video nekoga kako maše bananom. Počeli su da me zovu Imre Banana, a ja sam se pitao šta se dešava. Već na sledećoj utakmici bilo je 25 ili 30 banana“, prisetio se Varadi u razgovoru za „Manchester Evening News“.

Foto: Printskrin