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Siti je poveo u 65. minutu golom Erlinga Halanda, a tri minuta kasnije prednost je uvećao Žeremi Doku.

Konačan rezultat postavio je Rajan Šerki u 78. minutu, posle dobre akcije i dodavanja nekolicine igrača.

Liverpul je od 62. minuta igrao sa desetoricom igrača, pošto je Rajan Gravenberh dobio drugi žuti karton zbog prekršaja.

Ekipa Enca Mareske ima svih 18 bodova na prvom mestu na tabeli, drugi je Arsenal sa 15, a treći Brajton sa 13 bodova.

Liverpul je pretrpeo prvi poraz u ligi i zauzima deveto mesto sa devet bodova.

U prvoj utakmici posle reprezentativne pauze tokom koje je Mančester siti proglašen krivim za kršenje svih pravila finansijskog fer-pleja Premijer lige, domaći navijači su na Enfildu neprijateljski dočekali Siti.

Oni su zviždali igračima Mančester sitija, uz glasno negodovanje i uzvike "varalice" i "ispadate", pošto su oduzimanje bodova i ispadanje iz Premijer lige jedne od mogućih kazni za mančesterski klub.Kako bi se izbegli incidenti igrači Sitija su klupskim autobusom na alternativni način stigli do stadiona, u odnosu na rutu iz prethodnih godina.

U sledećem kolu Mančester siti će dočekati Ipsvič, a Liverpul će na gostujućem terenu igrati protiv Brentforda.