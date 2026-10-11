"Mogu da budem zadovoljan s obzirom da nemamo ovde dobre rezultate u poslednjih 10 utakmica. Prezadovoljan sam prvim poluvremenom, ne znam više ni koliko smo puta okvir gola pogodili, ali mislim da smo zaslužili više. Kad imamo prostor da se nadigravamo, imamo jako bitne utakmice u narednom periodu. Partizanu i Saletu Iliću od srca želim sve najbolje."