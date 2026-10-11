Partizan posle mesec i po dana pobedio.
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PANDUROVIĆ POSLE PORAZA OD PARTIZANA: Mislim da smo zaslužili više...
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FK Partizan - FK Novi Pazar, Super liga Srbije 11.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Crno-beli su pobedili posle mesec i po dana.
Svoje impresije posle meča izneo je trener Novog Pazara Strahinja Pandurović.
"Mogu da budem zadovoljan s obzirom da nemamo ovde dobre rezultate u poslednjih 10 utakmica. Prezadovoljan sam prvim poluvremenom, ne znam više ni koliko smo puta okvir gola pogodili, ali mislim da smo zaslužili više. Kad imamo prostor da se nadigravamo, imamo jako bitne utakmice u narednom periodu. Partizanu i Saletu Iliću od srca želim sve najbolje."
Vratio se Pandurovič posle dugo vremena u Humsku.
"Teško jeste.Posle decenije na raznim pozicijama, malo su pomešana osećanja, ali maksimalno moramo da oddradimo posao, ja sam u Novom Pazaru i želim da odradimo posao najbolje moguće."
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