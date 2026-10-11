Slušaj vest

Fudbaleri Partizana u 11. kolu Super lige Srbije savladali su Novi Pazar sa 1:0 (0:0).

FK Partizan - FK Novi Pazar, Super liga Srbije 11.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

 Crno-beli su pobedili posle mesec i po dana.

Svoje impresije posle meča izneo je trener Novog Pazara Strahinja Pandurović.

"Mogu da budem zadovoljan s obzirom da nemamo ovde dobre rezultate u poslednjih 10 utakmica. Prezadovoljan sam prvim poluvremenom, ne znam više ni koliko smo puta okvir gola pogodili, ali mislim da smo zaslužili više. Kad imamo prostor da se nadigravamo, imamo jako bitne utakmice u narednom periodu. Partizanu i Saletu Iliću od srca želim sve najbolje."

Vratio se Pandurovič posle dugo vremena u Humsku.

"Teško jeste.Posle decenije na raznim pozicijama, malo su pomešana osećanja, ali maksimalno moramo da oddradimo posao, ja sam u Novom Pazaru i želim da odradimo posao najbolje moguće."

Ne propustiteFudbalOVO SE PARTIZANU DESILO PRVI PUT OVE SEZONE: Detalj koji je obeležio trijumf protiv Novog Pazara
PARTIZAN-NOVI PAZAR_34.JPG
FudbalNAKON DUGO ČEKANE POBEDE! Saša Ilić progovorio o svemu - loše čuva za igrače u svlačionici!
PARTIZAN-NOVI PAZAR_04.JPG
FudbalBRUKA I SRAMOTA U HUMSKOJ! Teren Partizana u očajnom stanju, ovakva slika ne ide na čast velikom klubu! (FOTO)
PARTIZAN-NOVI PAZAR_09.JPG
FudbalPARTIZAN POBEDIO! Vest koja dugo nije viđena: Crno-beli miljenici sreće protiv Novog Pazara
PARTIZAN-NOVI PAZAR_32.JPG

00:22
Grobari na meču Partizan - Novi Pazar Izvor: Kurir sport