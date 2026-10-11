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Fudbaleri Milana odigrali su večeras na gostujućem terenu nerešeno 1:1 protiv Sausola, u utakmici šestog kola Serije A.

Serija A 2026/2027 Foto: Massimo Paolone / Zuma Press / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia, NG Chun Yin / Alamy / Profimedia

Milan je poveo u 63. minutu golom koji je postigao Adrijen Rabio, a pet minuta kasnije konačan rezultat postavio je Kas Odental.

Posle trećeg remija u ligi Milan je peti na tabeli sa 12 bodova, a Sasuolo ima osam bodova na 10. mestu.

U sledećem kolu Milan će dočekati Atalantu, a Sasuolo će igrati na gostujućem terenu protiv Frozinonea.

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