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Jedno od iznenađenja 11. kola Super lige Srbije viđeno je na Banovom brdu.

Ekipa Mačve uspela je protiv domaćeg Čukaričkog da nadoknadi 0:2 i osvoji bod.

1/4 Vidi galeriju Stefan Čolović, fudbaler Mačve Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Gol za 2:2 postigao je Stefan Čolović koji je nedavno pojačao "provincijski Urugvaj", kako od milošte zovu šabački tim.

Čoloviću je ovo bio prvi gol u domaćem prvenstvu posle tačno tri godine. U oktobru 2023. godine bio je dvostruki strelac u pobedi Radničkog 1923 nad Napretkom u Kruševcu sa 3:1. Čolović je bio najbolji igrač tog 12. kola Super lige Srbije.

Inače, fudbalski klub iskusnog 32-godišnjeg ofanzivnog veznog fudbalera je neobičan. U mlađim kategorijama je nastupao za Crvenu zvezdu, Rad, Atletiko iz Madrida i Partizan.

Tokom karijere je igrao za Rad, Drinu iz Zvornika, Slobodu iz Tuzle, Jagodinu, Radnički iz Pirota, Kolubaru iz Obrenovca, Proleter iz Novog Sada, Dandok iz irske, Čukarički, Radnički 1923 iz Kragujevca, Radnički iz Niša, kao i za Nasaf iz Uzbekistana, odakle je i stigao u Mačvu.

Ekipa iz Šapca se bori za opstanak u Super ligi Srbije, pa nema sumnje da će joj bod sa Banovog brda mnogo značiti.