Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Fudbaleri Betisa savladali su Osasunu rezultatom 5:2 (2:0) u utakmici osmog kola španske La lige i tako se izjednačili sa Atletiko Madridom na deobi drugog mesta sa 19 bodova.

Domaćin je odlično otvorio utakmicu, pošto je Isko u 10. minutu pogodio sa penala, dok je Ezalzuli u 31. duplirao prednost i proslavio pogodak u stilu fudbalera koji je zaspao.

1/4 Vidi galeriju Fudbaleri Betisa na meču protiv Real Sosjedada Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Na početku drugog poluvremena Ante Budimir je autogolom povisio na 3:0, ali se ubrzo iskupio pogotkom na drugoj strani. Garsija je u 56. minutu smanjio na 3:2 i uneo neizvesnost, ali je Isko svojim drugim golom u 67. otklonio sve dileme oko pobednika.

Konačan rezultat postavio je 19-godišnji Morante u šestom minutu sudijske nadoknade, postigavši svoj prvenac u prvenstvu.

Betis je tako nastavio borbu za sam vrh tabele, dok je Osasuna ostala na osam bodova i trenutno zauzima 15. poziciju.

BONUS VIDEO: