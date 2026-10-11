Fudbaleri Frajburga pobedili su večeras na svom terenu Šalke 2:1, u utakmici petog kola Bundeslige i popeli se na prvo mesto na tabeli.
BUNDESLIGA
NEMAČKA IMA SENZACIONALNOG LIDERA: Frajburg pobedio Šalke za prvo mesto na tabeli Bundeslige
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Frajburg je poveo golom Maksimilijana Egeštajna u 10. minutu, a izjednačio je Kenan Karaman u 30.
Bundesliga 2026/27 Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, HMB Media/Heike Feiner / imago sportfotodienst / Profimedia, Hendrik Gräfenkämper / imago sportfotodienst / Profimedia
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Pobedu domaćima doneo je Keisuke Goto pogotkom u 85. minutu.
Frajburg je od 64. minuta igrao sa desetoricom, pošto je Juito Suzuki dobio drugi žuti karton.
Frajburg je prvi na tabeli sa 13 bodova, koliko ima i drugoplasirana Borusija iz Dortmunda. Dva boda manje na trećem mestu ima aktuelni šampion Bajern Minhen.
Šalke je posle drugog poraza 13. na tabeli sa pet bodova.
U sledećem kolu Frajburg će u Leverkuzenu igrati protiv Bajera, a Šalke će dočekati Majnc.
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