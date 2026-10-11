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Frajburg je poveo golom Maksimilijana Egeštajna u 10. minutu, a izjednačio je Kenan Karaman u 30.

1/5 Vidi galeriju Bundesliga 2026/27 Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, HMB Media/Heike Feiner / imago sportfotodienst / Profimedia, Hendrik Gräfenkämper / imago sportfotodienst / Profimedia

Pobedu domaćima doneo je Keisuke Goto pogotkom u 85. minutu.

Frajburg je od 64. minuta igrao sa desetoricom, pošto je Juito Suzuki dobio drugi žuti karton.

Frajburg je prvi na tabeli sa 13 bodova, koliko ima i drugoplasirana Borusija iz Dortmunda. Dva boda manje na trećem mestu ima aktuelni šampion Bajern Minhen.

Šalke je posle drugog poraza 13. na tabeli sa pet bodova.

U sledećem kolu Frajburg će u Leverkuzenu igrati protiv Bajera, a Šalke će dočekati Majnc.