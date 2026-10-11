Slušaj vest

Srpski fudbaler Dušan Vlahović je ispisao istoriju Bešiktaša, posto je postao prvi čovek koji je u 21. veku kao debitant vezao četiri utakmice na kojima je bio strelac barem jednog gola.

Vlahović je bio strelac sa bele tačke u 31. minutu za vođstvo Bešiktaša od 2:1.

Pogledajte i sami ovaj momenat.

Ne propustiteFudbalDUŠAN VLAHOVIĆ ISPISAO ISTORIJU: Srbin ušao u anale...
profimedia-1135849043.jpg
FudbalDUŠAN VLAHOVIĆ BLIZU OGROMNOG PODVIGA! Pred Srbinom je istorija, a na putu mu stoji bivši golman Partizana
Dušan Vlahović
FudbalPOJAVILE SE FOTOGRAFIJE! VLAHOVIĆ PONOVO TRENIRA! Srbin se oporavio od povrede, navijači Bešiktaša su ovo jedva čekali!
Dušan Vlahović
FudbalLEGENDARNI ITALIJAN ISPROZIVAO JUVENTUS ZBOG DUŠANA VLAHOVIĆA: Jedno niste smeli da uradite, kada je Srbin u pitanju!
Dušan Vlahović

00:11
Najbolja šansa za Partizan Izvor: MONDO