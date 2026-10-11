Srpski fudbaler Dušan Vlahović je ispisao istoriju Bešiktaša, posto je postao prvi čovek koji je u 21. veku kao debitant vezao četiri utakmice na kojima je bio strelac barem jednog gola.
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Srpski fudbaler Dušan Vlahović je ispisao istoriju Bešiktaša, posto je postao prvi čovek koji je u 21. veku kao debitant vezao četiri utakmice na kojima je bio strelac barem jednog gola.
Vlahović je bio strelac sa bele tačke u 31. minutu za vođstvo Bešiktaša od 2:1.
Pogledajte i sami ovaj momenat.
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