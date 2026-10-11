Četvorica bivših komandanata terorističke OVK osuđeni su na ukupno 81 godinu zatvora za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti
Fudbal
ALBANSKI NAVIJAČI ZGROZILI SVET: Na utakmici veličali terorističku OVK
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Derbi albanskog prvenstva između Partizanija i Tirane protekao je u skandaloznoj poruci domaćih navijača.
Navijačka grupa "Gerils" razvila je na stadionu "Er Albanija" transparent podrške terorističkoj OVK (UČK).
Hašim Tači u trenutku izricanja presude u Hagu i kazne od 25 godina zatvora Foto: Youtube Printscreen, Kosovo online printscreen
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Pripadnici pomenute grupe su na transparentu napisali "Ushtria Çlirimtare", u prevodu "Oslobodilačka vojska".
Na taj način su podržali osuđene ratne zločince OVK Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, redžepa Seljimija i Jakupa Krasnićija.
Četvorica bivših komandanata terorističke OVK osuđeni su na ukupno 81 godinu zatvora za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih su najmanje 102 ubijena.
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