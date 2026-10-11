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Siti je poveo u 65. minutu golom Erlinga Halanda, a tri minuta kasnije prednost je uvećao Žeremi Doku.

1/9 Vidi galeriju Premijer liga 2026/2027 Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Liverpul je od 62. minuta igrao sa desetoricom igrača, pošto je Rajan Gravenberh dobio drugi žuti karton zbog prekršaja.

Ekipa Enca Mareske ima svih 18 bodova na prvom mestu na tabeli, drugi je Arsenal sa 15, a treći Brajton sa 13 bodova.

Konačan rezultat postavio je Rajan Šerki u 78. minutu, posle dobre akcije i dodavanja nekolicine igrača.

Dva trenera bili su različito raspoloženi posle meča.

Mareska, koji je preuzeo zahtevnu ulogu naslednika Pepa Gvardiole, istakao je da su igrači uspeli da se izbore sa pritiskom prethodnih nedelja.

"Nije bilo lako igračima posle poslednje dve ili tri nedelje, ali su se veoma dobro nosili sa situacijom. Tokom nedelje sam im rekao da moramo da naučimo kako da se nosimo sa bukom koja dolazi spolja, ali i da sami stvaramo svoju buku – tako što ćemo pobeđivati", rekao je Mareska.

Italijan je dodao da je završnica utakmice pokazala da je poruka stigla do ekipe.

"Naši navijači su pevali na kraju, tako da je buka dolazila od nas", poručio je trener Sitija.

Trener Sitija odbacio je i ideju da bi neizvesnost oko mogućih sankcija mogla da mu pokvari radost zbog trijumfa. Sudbina kluba zavisiće i od ishoda žalbenog postupka na odluku nezavisne komisije.

"Ne možete ni da zamislite koliko sam srećan. Ovde sam da pripremam utakmice i pobeđujem. Nadam se da ću o ovoj situaciji moći da govorim kada dobijemo žalbu", rekao je Italijan.

Sa druge strane, Andoni Iraola doživeo je prvi poraz na klupi Liverpula. Domaćinu su nedostajali povređeni Dominik Soboslaj, Aleksander Isak i Kodi Gakpo, ali je španski stručnjak smatrao da je njegova ekipa bila bolja sve do isključenja Rajana Gravenberha.

"Bile su to dve različite utakmice – jedna do crvenog kartona, a druga od isključenja do kraja. Bili smo bolji tim do tog trenutka, a posle toga je Siti bio bolji od nas i postigao golove", ocenio je Iraola.

Liverpul se posle poraza nalazi na devetom mestu, sa devet bodova manje od vodećeg Sitija.