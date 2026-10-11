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Tamni oblaci nadvili su se nad stadionom Čair u Nišu.

Poraz od Vojvodine 1:4 u utakmici 11. kola ostavio je "meraklije" na pretposlednjem 13. mestu sa samo osam osvojenih bodova iz deset odigranih utakmica.

1/5 Vidi galeriju Crvena zvezda - Radnički Niš, 20.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Zbog toga, kako Mozzart sport saznaje, Marko Neđić neće više biti trener.

I ne samo to, prema istim saznanjima, na stadion u ulici "9. brigade" vraća se Nenad Lalatović.

Ukoliko se najava obistini, Lalatoviću bi to bio treći mandat na Čairu. U prvom je bio vicešampion sa niškim timom, i to u sezoni 2018/19.

Drugi mandat je trajao svega 17 utakmica, od septembra 2022. do marta 2023. godine.

Radnički nema puno vremena pred sobom, jer već za pet dana gostuje Radniku u Surdulici u veoma bitnom meču.