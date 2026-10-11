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Fudbaleri Rasinga iz Santandera odigrali su večeras na svom terenu nerešeno 2:2 protiv Valensije, u utakmici osmog kola španskog prvenstva.

Valensija je povela golom koji je Dani Raba postigao u drugom minutu, a domaći su preokrenuli golovima Jasira Zabirija u 32. i Ivana Martina u 47. minutu.

1/10 Vidi galeriju La liga 2026/2027 Foto: Inigo Alzugaray / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia

Bod Valensiji obezbedio je David Otorbi u 65. minutu.

Ekipa iz Santandera je bez pobede u poslednje tri utakmice i zauzima 15. mesto na tabeli sa osam bodova.

Valensija je pretposlednja sa pet bodova.

U sledećem kolu Rasing će igrati protiv Osasune na gostovanju, a Valensija će dočekati Atletik Bilbao.

Ranije danas Elče i Selta odigrali su 0:0, Real Sosijedad je pobedio Deportivo La Korunju 3:2, a Betis je pobedio Osasunu 5:2.