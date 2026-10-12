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Mančester siti prolazi kroz jedan od najburnijih perioda van terena, ali Enco Mareska ne želi da dozvoli da se priča o kršenju finansijskih pravila prelije na njegove igrače. Posle velike pobede nad Liverpulom na Enfildu (3:0), trener "Građana" poslao je jasnu poruku svima koji su očekivali da će pritisak uzdrmati njegovu ekipu.

U centru pažnje nije bio samo rezultat, već i ono što se dešavalo na tribinama. Navijači Liverpula dočekali su goste zvižducima i uvredljivim povicima, a atmosfera je bila dodatno naelektrisana zbog slučaja u kojem je nezavisna komisija proglasila Siti krivim za 114 prekršaja finansijskih pravila Premijer lige.

Međutim, Mareska je posle utakmice izdvojio detalj koji najbolje oslikava kako je njegov tim odgovorio na pritisak.

"Buka će uvek postojati i moramo da naučimo da živimo sa njom. Ali na kraju utakmice pevali su naši navijači, a ne Liverpulovi", poručio je italijanski stručnjak.

"Moramo da se naviknemo na pritisak"

Mareska je i pre utakmice tražio od svojih fudbalera da ne troše energiju na dešavanja van terena, već da odgovore igrama. Za njega je pobeda na jednom od najtežih gostovanja u engleskom fudbalu bila najbolji mogući odgovor na atmosferu koja prati klub.

Ipak, trener Sitija svestan je da pritisak neće nestati posle jedne utakmice. Dok se čeka odluka po žalbi na presudu, "Građane" bi i na narednim gostovanjima mogao da dočeka sličan ambijent.

Podrška je stigla i sa vrha kluba. Izvršni direktor Feran Sorijano i sportski direktor Ugo Vijana putovali su sa ekipom u Liverpul, čime je Siti pokazao jedinstvo u trenutku kada je pod lupom javnosti.

Siti odgovorio na terenu

Na samom terenu nije sve išlo glatko od početka. Siti u prvom poluvremenu nije bio ubedljiv, ali je utakmica prelomljena u 62. minutu, kada je Rajan Gravenberh dobio crveni karton.

Brojčanu prednost ekipa Enca Mareske iskoristila je da preuzme kontrolu, a golovi Erlinga Halanda, Džeremija Dokua i Rajana Čerkija doneli su pobedu od 3:0.

Siti je tako zadržao maksimalan učinak u Premijer ligi i stekao tri boda prednosti na vrhu tabele. Ali Mareskina poruka posle utakmice prevazilazi sam rezultat: dok se van terena vodi borba oko finansijskog slučaja, njegov tim želi da odgovara isključivo na terenu.