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Utakmica Moravičke okružne lige (peti rang takmičenja u Srbiji) između Napretka iz Svračkovca i Sloge iz Kaone je izazvala puno pažnje.

Gosti su odneli tri boda kući pošto su stigli do pobede rezultatom 2:1, a objave Napretka na društvenij mreži Instagram su dobile puno pažnje.

Naime, Napredak se požalio na suđenje na pomenutoj utakmici, a uz fotografiju na kojoj je, blago rečeno, nespretno nacrtana linija kako bi se dočaralo da je fudbaler Sloge u ofsajd poziciji, objavljena je i sledeća poruka:

"ŠTO JE MNOGO, MNOGOO JE!

Imamo čitavu galeriju fotografija sa današnje utakmice, ali ostavićemo ovu, koja najbolje opisuje ceo današnji meč!

Neka je na čast svima onima koji su odgovorni za ovu lakrdiju danas, kao klub smo se trudili da uvek budemo korektni, ali svakom strpljenju ima kraja!

Hvala “gospodo” koja mislite da ste iznad fudbala, hvala što ste uspeli da se još jednom zapitamo da li nam sve ovo treba?!

Uvek smo se zalagali za “fer plej” takmičenje i mogli smo da shvatimo mnoge greške, ali ovo što što smo danas doživeli nikada i ničim nismo zaslužili.

O daljim potezima kluba više u narednim danima, a do tada možemo konstatovati da nam fudbal umire iz dana u dan baš zbog ljudi koji dodira sa istim nisu imali.

HVALA SVIMA NA PODRŠCI, SIGURNI SMO DA ĆE SE SVE OVO OKRENUTI USKORO, AKO NE, NAŠ KLUB VIŠE NEĆE BITI DEO OVOG CIRKUSA!", navedeno je u objavi kluba.

Ofsajd je, kao što se vidi na objavljenoj fotografiji očigledan, a način na koji je nacrtana linija je zaradio puno komentara šaljive prirode.

To se dopalo ljudima iz Napretka koji je u sledećoj objavi priznao da linije ne izgleda baš najbolje. Iz kluba su objavili i snimak cele situacije koja potvrđuje da se radi o sudijskoj greški.

Pogledajte kako je Sloga postigla gol protiv Napretka:

Bonus video: