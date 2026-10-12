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Albert Rijera na utakmici Crvene zvezde i Viktorije

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Trener Crvene zvezde Albert Rijera doneo je nove važne odluke pred gostovanje Luganu.

Španski trener je najpre odlučio da na određeno vreme suspenduje Aleksandra Kataija zbog ponašanja nakon izmene na utakmici protiv Radničkog u Kragujevcu.

Sada, uoči prve utakmice Crvene zvezde u Ligi konferencija, odnosno uoči gostovanja Luganu, Albert Rijera je doneo nove odluke.

Naime, iz trenerskog tima su izbačeni Nikola Perišić i Marko Vasiljević koji su bili deo stručnog štabaVladana Milojevića i Dejana Stankovića gde su radili kao pomoćnici kondicionih trenera Ivana Vučetića i Frederika Panončinija, saznaje i prenosi "Mozzart sport".

Rijera nije zadovoljan dosadašnjim načinom pripreme ekipe.

1/8 Vidi galeriju Albert Rijera na 180. večitom derbiju Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Šest godina u Zvezdi

Perišić i Vasiljević su deo prvog tima Crvene zvezde od 2020. godine, a kako navodi pomenuti izvor, jedini stručnjak za kondicionu pripremu u ovom trenutku u klubu je Nikola Todorić.

Naravno, sada se očekuje da u stručni štav stigne novi stručnjak za fizičku pripremu.

Crveno-beli će u četvrtak od 18.45 časova igrati u Švajcarskoj protiv Lugana, zatim će biti domaćin Mladosti iz Lučana, a onda će, narednog četvrtka 22. oktobra, na stadionu Rajko Mitić igrati protiv Kopenhagena.

Kurir sport/Mozzart sport

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