RIJERA ZAVODI RED NA MARAKANI! POSLE KATAIJA SKLONJENA JOŠ DVOJICA! Niko nije bezbedan, Španac povukao radikalne poteze pred prvu evropsku utakmicu
- Albert Rijera je suspendovao Aleksandra Kataija zbog ponašanja posle izmene protiv Radničkog u Kragujevcu.
- Pred gostovanje Luganu iz stručnog tima Crvene zvezde izbačeni su Nikola Perišić i Marko Vasiljević, jer trener nije zadovoljan pripremom ekipe.
Trener Crvene zvezde Albert Rijera doneo je nove važne odluke pred gostovanje Luganu.
Španski trener je najpre odlučio da na određeno vreme suspenduje Aleksandra Kataija zbog ponašanja nakon izmene na utakmici protiv Radničkog u Kragujevcu.
Sada, uoči prve utakmice Crvene zvezde u Ligi konferencija, odnosno uoči gostovanja Luganu, Albert Rijera je doneo nove odluke.
Naime, iz trenerskog tima su izbačeni Nikola Perišić i Marko Vasiljević koji su bili deo stručnog štabaVladana Milojevića i Dejana Stankovića gde su radili kao pomoćnici kondicionih trenera Ivana Vučetića i Frederika Panončinija, saznaje i prenosi "Mozzart sport".
Rijera nije zadovoljan dosadašnjim načinom pripreme ekipe.
Šest godina u Zvezdi
Perišić i Vasiljević su deo prvog tima Crvene zvezde od 2020. godine, a kako navodi pomenuti izvor, jedini stručnjak za kondicionu pripremu u ovom trenutku u klubu je Nikola Todorić.
Naravno, sada se očekuje da u stručni štav stigne novi stručnjak za fizičku pripremu.
Crveno-beli će u četvrtak od 18.45 časova igrati u Švajcarskoj protiv Lugana, zatim će biti domaćin Mladosti iz Lučana, a onda će, narednog četvrtka 22. oktobra, na stadionu Rajko Mitić igrati protiv Kopenhagena.
Kurir sport/Mozzart sport
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