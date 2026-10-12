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Utakmica je pomerena na traženje Beograđana zbog njihovih nastupa u kvalifikacijama za Ligu konferencije, a novi datum pada tačno u vreme kada počinje šesnaestina finala Kupa Srbije.

Ova dva tima brzo će se ponovo sresti, mesec dana kasnije (28. ili 29. novembra), Partizan će ugostiti Nišlije u Humskoj.

1/6 Vidi galeriju FK Partizan Foto: Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia, Kurir Sport, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Inače, crno-beli u ovaj period ulaze posle pobede nad Novim Pazarom od 1:0, kojom su se pomakli sa dna tabele na deseto mesto.