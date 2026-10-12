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Brđani su dobili veliko pojačanje za nastavak sezone, u koju će i sa novim šefom stručnog štaba. Radonjić je na Banovom brdu zadužio i dres sa brojem 28, koji je nosio i prilikom prvog mandata u Čukaričkom.

„Poklopilo se da je taj broj slobodan, a doneo mi je sreću prethodnog puta, verujem da će tako biti i ovoga puta“, kazao je Radonjić, koji je potom dodao:

„Posle deset godina sam ponovo u Čukaričkom, klubu koji mi je mnogo toga dao i kojem sam izuzetno zahvalan. Ovde sam proveo neke od najlepših momenata u karijeri, a drago mi je da su u klubu i dalje neki ljudi sa kojima sam tada sarađivao. Između ostalih, i direktor Vladimir Matijašević, sa kojim sam se lako dogovorio oko saradnje, siguran sam da će ona biti na obostrano zadovoljstvo. Znam kako stvari ovde funkcionišu, sa te strane se ništa nije promenilo, klub je i dalje vrhunski organizovan, a na nama igračima je da ostvarimo dobre rezultate na terenu“.

1/6 Vidi galeriju Nemanja Radonjić na utakmicama KKCZ Foto: Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic

Odradio je Radonjić i već nekoliko treninga sa ekipom.

„Mnogo je poznatih imena ovde, sa nekima sam igrao zajedno, protiv većine se borio na drugoj strani terena. Dobro se poznajemo, smatram da ekipa ima kvalitet i da možemo da ostvarimo zapažene rezultate. Pozicija na kojoj se trenutno ekipa nalazi nije baš najbolja, trudićemo se da to promenimo počevši od utakmice sa Zemunom. Jedva čekam da ponovo budem na terenu, siguran sam da ova ekipa može mnogo i nadam se da ćemo to i dokazati“, istakao je Radonjić.