SRBIJA GUBI TRKU ZA BISERA! Komšije krenule po fudbalsko čudo iz Tutina i dete Barselone!
Talentovani vezista iz Tutina, Kerim Ćatović, nalazi se pred važnom odlukom o reprezentativnoj budućnosti. Iako je do sada nastupao samo za mlađe selekcije Nemačke, interesovanje za njega pokazuje i Bosna i Hercegovina, dok je Srbija takođe imala planove sa mladim fudbalerom.
Kako prenosi katalonski "Sport", direktor reprezentacije BiH Emir Spahić boravio je u Barseloni, gde je uživo pratio Ćatovića, koji trenutno nastupa za B tim katalonskog giganta.
Barselona ga je dovela na pozajmicu iz Štutgarta do juna 2027. godine za 600.000 evra, uz opciju otkupa ugovora koja bi, u zavisnosti od ispunjenih ciljeva, mogla da iznosi između pet i deset miliona evra.
Mediji iz Bosne i Hercegovine navode da je Ćatović trenutno najbliži odluci da u budućnosti obuče dres "Zmajeva". Ipak, konačna odluka je na njemu, a ostaje da se vidi za koju će reprezentaciju talentovani vezista zaista zaigrati.
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