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Srpski stručnjak Aleksandar Stanojević nije više trener fudbalera Karagumruka, saopštio je turski drugoligaš.

"U razgovorima sa našim trenerom Aleksandrom Stanojevićem došlo je do međusobnog sporazuma o raskidu saradnje. Stanojeviću i njegovom timu, koji ćemo i dalje smatrati dragocenim delom velike porodice Karagumruka, zahvaljujemo se na uloženim naporima u našem klubu i želimo im svaku sreću u daljoj karijeri", stoji u klupskoj objavi.

Aleksandar Stanojević Foto: © Srdjan Stevanovic/© Srdjan Stevanovic, screenshot The Sun, Starsport

Stanojević je na klupu Karagumruka seo u januaru ove godine, ali nije spasio klub ispadanja u drugu ligu.

Uprkos tome ostao je na klupi, ali je posle samo tri pobede u prvih devet kola u drugoj ligi smenjen.

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Partizan - Panatinaikos, Željko Obradović Izvor: Kurir