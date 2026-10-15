"U razgovorima sa našim trenerom Aleksandrom Stanojevićem došlo je do međusobnog sporazuma o raskidu saradnje. Stanojeviću i njegovom timu, koji ćemo i dalje smatrati dragocenim delom velike porodice Karagumruka, zahvaljujemo se na uloženim naporima u našem klubu i želimo im svaku sreću u daljoj karijeri", stoji u klupskoj objavi.