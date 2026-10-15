Aleksandar Stanojević više nije trener fudbalera Karagumruka, nakon sporazuma o raskidu saradnje.
Fudbal
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Srpski stručnjak Aleksandar Stanojević nije više trener fudbalera Karagumruka, saopštio je turski drugoligaš.
"U razgovorima sa našim trenerom Aleksandrom Stanojevićem došlo je do međusobnog sporazuma o raskidu saradnje. Stanojeviću i njegovom timu, koji ćemo i dalje smatrati dragocenim delom velike porodice Karagumruka, zahvaljujemo se na uloženim naporima u našem klubu i želimo im svaku sreću u daljoj karijeri", stoji u klupskoj objavi.
Aleksandar Stanojević Foto: © Srdjan Stevanovic/© Srdjan Stevanovic, screenshot The Sun, Starsport
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Stanojević je na klupu Karagumruka seo u januaru ove godine, ali nije spasio klub ispadanja u drugu ligu.
Uprkos tome ostao je na klupi, ali je posle samo tri pobede u prvih devet kola u drugoj ligi smenjen.
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