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Fudbaleri Partizana će od 17 časova gostovati Radničkom iz Niša u zaostalom meču četvrtog kola Super lige Srbije.

Crno-beli se nalaze na 10. poziciji na tabeli sa 11 bodova, dok Radnički iz Niša, nakon četiri uzastopna poraza u Super ligi Srbije, zauzima pretposlednje, 13. mesto sa osam bodova.

Aleksandar Stanojević, promocija u Humskoj Foto: Kurir Sport, Starsport

Duel Partizana i Radničkog biće prva utakmica na kojoj će crno-bele, u svom četvrtom mandatu na mestu trenera, sa klupe predvoditi Aleksandar Stanojević, koji je u ponedeljak na toj poziciji zamenio Sašu Ilića.

Prenos utakmice iz Niša je na TV Arena premium 1.

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Saša Stanojević na promociji u FK Partizan Izvor: Mondo/Petar Aleksić