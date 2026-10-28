Fudbal
STANOJEVIĆ DEBITUJE U NIŠU! Kad i gde možete da gledate meč Super lige Radnički - Partizan?
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Fudbaleri Partizana će od 17 časova gostovati Radničkom iz Niša u zaostalom meču četvrtog kola Super lige Srbije.
Crno-beli se nalaze na 10. poziciji na tabeli sa 11 bodova, dok Radnički iz Niša, nakon četiri uzastopna poraza u Super ligi Srbije, zauzima pretposlednje, 13. mesto sa osam bodova.
Aleksandar Stanojević, promocija u Humskoj Foto: Kurir Sport, Starsport
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Duel Partizana i Radničkog biće prva utakmica na kojoj će crno-bele, u svom četvrtom mandatu na mestu trenera, sa klupe predvoditi Aleksandar Stanojević, koji je u ponedeljak na toj poziciji zamenio Sašu Ilića.
Prenos utakmice iz Niša je na TV Arena premium 1.
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