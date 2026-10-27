Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

"Ima povredu butine i odsustvovaće nekoliko nedelja. Videćemo tačno koliko, ne želimo da dajemo prognoze. U svakom slučaju, neće biti spreman za naredne utakmice", naveo je Alonso, a preneo sajt kluba.

Žoao Pedro je povredu zadobio na treningu prošle nedelje, a zbog nje je već propustio utakmicu prethodnog kola Premijer lige protiv Totenhema.

1/6 Vidi galeriju Žoao Pedro, makazice na utakmici Čelsi - Notingem Forest Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Brazilski napadač je za Čelsi ove sezone postigao pet golova na ukupno sedam odigranih utakmica, dok je prošle sezone bio najbolji strelac londonskog tima sa 20 postignutih pogodaka.

"On je ključni igrač. Nedostajaće nam, ali moramo biti spremni da se nosimo sa tom povredom, da ostanemo konkurentni i pokušamo da pobedimo sa igračima koje imamo na raspolaganju. Takva je situacija", rekao je Alonso.