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Evropska fudbalska unija (Uefa) zabranila je danas prodaju ulaznica navijačima Lansa za predstojeća dva gostovanja u Ligi šampiona, zbog incidenata i bacanja pirotehnike na meču protiv Klub Briža.

Navijači francuskog tima upalili su nekoliko baklji i neke od njih bacili prema protivničkim navijačima i na teren, zbog čega je gostujuća utakmica Lige šampiona protiv Klub Briža prošle nedelje nakratko prekinuta. Lans je na kraju poražen sa 0:3.

1/4 Vidi galeriju Klub Briž - Lans 3:0, Liga šampiona Foto: Belga / Sipa USA / Profimedia

Lansovi navijači tako neće moći da prisustvuju gostujućim utakmicama protiv Lajpciga 24. novembra i protiv Liverpula (27. januar). Zabrana za treću utakmicu uslovno je odložena na period od dve godine.

Lans se već nalazio pod uslovnom kaznom Uefe zbog ubacivanja pirotehnike tokom prvog kola Lige šampiona protiv Slavije iz Praga (3:2).

Uefa je takođe dodala da je Lans kažnjen i novčano sa 80.000 evra zbog "paljenja i bacanja pirotehničkih sredstava, kao i zbog nastale materijalne štete".

U odvojenom slučaju koji se odnosi na Ligu šampiona, Uefa je zabranila Slovanu iz Bratislave da prodaje ulaznice svojim navijačima za narednu gostujuću utakmicu, protiv LASK-a u Lincu 3. novembra.

Slovački klub je takođe kažnjen sa 40.000 evra zbog nereda na tribinama tokom poraza od Rome (0:4).

U Ligi konferencija, Crvena zvezda je optužena za rasističko ponašanje navijača tokom domaće utakmice protiv Kopenhagena (2:2), zbog čega je kažnjena sa 83.500 evra, uz zatvaranje jednog dela stadiona "Rajko Mitić" za naredni domaći meč protiv Inter Eskaldesa iz Andore.