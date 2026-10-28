UEFA ŽESTOKO KAZNILA ZVEZDU! Crveno-beli na udaru - evo i zbog čega: Moraće da plate ozbiljnu cifru, a tu je i ZATVARANJE dela severne tribine!
- UEFA je kaznila Crvenu zvezdu sa 83.500 evra zbog ponašanja navijača na meču protiv Kopenhagena.
- Aktivirana je i uslovna mera iz avgusta: deo severne tribine na stadionu 'Rajko Mitić' biće zatvoren na narednoj UEFA utakmici kod kuće.
- Ako se slični incidenti ponove u naredne dve godine, Zvezdi preti i zatvaranje cele severne tribine na još jednom meču.
Disciplinska komisija UEFA kaznila je Crvenu zvezdu zbog ponašanja navijača na duelu drugog kola Lige konferencija protiv Kopenhagena.
Crveno-belima se na teret stavljaju upotreba pirotehničkih sredstava, rasističko i(li) diskriminatorno ponašanje, kao i "prenošenje poruka koji nisu primereni sportskom događaju". Ni ovaj put nije precizirano koja je to konkretno poruka.
Finansijski deo kazne iznosi 83.500 evra, a evropska kuća fudbala ujedno je aktivirala i uslovnu disciplinsku meru izrečenu 25. avgusta ove godine, nakon susreta sa Viktorijom Plzenj.
"To znači da će deo stadiona "Rajko Mitić", odnosno sektor 3 severne tribine, biti zatvoren tokom naredne utakmice UEFA takmičenja na kojoj će Crvena zvezda biti domaćin", navodi se u saopštenju UEFA, što znači da će meč protiv Inter Eskaladesa proteći bez punog stadiona.
Uz delimično zatvaranje severa na predstojećem susretu, Zvezdi je izrečena i nova uslovna kazna - zatvaranje kompletne severne tribine na još jednom meču ukoliko se slični izgredi ponove tokom naredne dve godine.
Raspored Crvene zvezde u Ligi konferencija:
1. kolo (15.10.2026): Lugano - Crvena zvezda 3:2
2. kolo (22.10.2026): Crvena zvezda - Kopenhagen 2:2
3. kolo (05.11.2026, 18:45): Crvena zvezda - Inter Eskaldes
4. kolo (26.11.2026, 21:00): Gent - Crvena zvezda
5. kolo (10.12.2026, 18:45): Iberija - Crvena zvezda
6. kolo (17.12.2026, 21:00): Crvena zvezda - Trabzonspor
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