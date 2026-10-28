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Crveno-belima se na teret stavljaju upotreba pirotehničkih sredstava, rasističko i(li) diskriminatorno ponašanje, kao i "prenošenje poruka koji nisu primereni sportskom događaju". Ni ovaj put nije precizirano koja je to konkretno poruka.

1/13 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - Kopenhagen Foto: Kurir Sport

Finansijski deo kazne iznosi 83.500 evra, a evropska kuća fudbala ujedno je aktivirala i uslovnu disciplinsku meru izrečenu 25. avgusta ove godine, nakon susreta sa Viktorijom Plzenj.

"To znači da će deo stadiona "Rajko Mitić", odnosno sektor 3 severne tribine, biti zatvoren tokom naredne utakmice UEFA takmičenja na kojoj će Crvena zvezda biti domaćin", navodi se u saopštenju UEFA, što znači da će meč protiv Inter Eskaladesa proteći bez punog stadiona.

Uz delimično zatvaranje severa na predstojećem susretu, Zvezdi je izrečena i nova uslovna kazna - zatvaranje kompletne severne tribine na još jednom meču ukoliko se slični izgredi ponove tokom naredne dve godine.

Raspored Crvene zvezde u Ligi konferencija:

1. kolo (15.10.2026): Lugano - Crvena zvezda 3:2

2. kolo (22.10.2026): Crvena zvezda - Kopenhagen 2:2

3. kolo (05.11.2026, 18:45): Crvena zvezda - Inter Eskaldes

4. kolo (26.11.2026, 21:00): Gent - Crvena zvezda

5. kolo (10.12.2026, 18:45): Iberija - Crvena zvezda

6. kolo (17.12.2026, 21:00): Crvena zvezda - Trabzonspor

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